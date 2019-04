Zonas del centro de Honduras y San Pedro Sula sin energía este domingo 7 de abril

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias zonas de la capital de Honduras, así como municipios de Francisco Morazán y colonias de San Pedro Sula, no tendrán energía este domingo 7 de abril, informaron las autoridades hondureñas.

Las interrupciones en el Distrito Central obedecen a la reubicación de algunas líneas de transmisión por parte de la Alcaldía Municipal, por lo que el servicio se suspenderá en dos bloques de media hora cada uno.

El impacto se sentirá más en los otros municipios de Francisco Morazán, ya que la interrupción será en la mañana, debido a trabajos de ampliación de la subestación de Cerro de Hula.

En San Pedro Sula la suspensión afectará la zona centro y otras áreas industriales y empresariales en la mañana y en la tarde.

Aquí el listado completo:

De 8:00 AM a 8:30 AM y de 3:30 a 4:00 PM en el Distrito Central

Plaza Miraflores

Edificio CCIT

Edificio Compumax

Residencial Loma Verde

Burger King

Pizza Hut del Bulevar Centroamérica

Hondutel

Parte de colonia Loma Linda

INJUPEM

Emisoras Unidas

Televicentro

La Curacao

BAC HONDURAS

SAG

Edificio Defomin

Liko's

Cadasa

Tropigas

Hotel Alameda

Barrio La Pagoda

Davivienda

Almacenes Extra



De 8:00 AM a 12:00 M en Francisco Morazán

Santa Ana

Ojojona

Nueva Arcadia

La Trinidad

Sabana Grande

El Horno

La Venta

Opimuca o Mora Mulca

El Ocotal

Aserradero Arcieri

San José

Ocotal Viejo

La Ceiba

El Mirador

Nueva Armenia

Texiguat

Vado Ancho

San Jerónimo

Quebrada Honda

Los Pozos

Los Alpes

El Hachero

Jobal

Tule

Hatillo

Comercio

Retiro

Pie de la Cuesta

Los Jutes

La Sidra

La Burnera Junquillo

San Andrés

Antenas de Tigo

Antena Claro

Residencia Santa Cristina

La Cali

Cerro de Hula

San Buena Ventura

El Izopo y zonas aledañas



De 8:00 AM-5:00 PM en San Pedro Sula

Residencial Guadalupe

Barrio Las Acacias

Barrio Guamilito (este)

Barrio Las Flores

Barrio El Centro (norte)

Agencia La Mundial (centro)

Hotel Sula

Municipalidad de San Pedro Sula

Supermercado Júnior

Facach

Diario La Prensa

Museo de San Pedro Sula

Hotel Bolívar

Centro de ATC-EEH Guamilito



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

(Norte) Zip Calpules

Plantel Tropigas

Zip Castillo

Microenvases

Arenales

Colonia San Sebastián

Aldea Cablotales

San Vicente de Paul

Callejas

Jesús R. González

La Pedroza

Ferromax

Expometal

Cemcol

Alimentos Dixie

Embutidos El Jaral

Parque Arqueológico Currusté

Industrias Rica Sula

Fábrica Postelsa

Gasolinera American

Luzmetal

Lear Corporation

Hondeldisys

Central de Ingenios

Colonia Municipal

El Periodista

Villa Asturias

San Sebastián (Sur)

Calpules

Del Valle

Dirección General de Tránsito NO

Intae

Mhotivo

Caderh

Copeco

Clínica Periférica IHSS Calpules

Inversiones Palmarosa

Caobas de Honduras

Panadería Jerusalen

UPN

Desarrollos Metálicos

La Pradera

Planes de Calpules

Calpules

Industrias Madona

Tranycop

La Trinidad

Felipe Zelaya

Flor de Cuba

Asentamientos Humanos

Llanos de Sula

Alfonso Lacayo

6 de Mayo

Los Prados I

Sitradima

Bosques de Jucutuma

Real del Campo II

Ticamaya

San José del Boquerón

Aldea Copén

Copen Campo

Cruz de Valencia

Apartahotel Villanuria

Postelsa

Astrocartón

Econored

Crematorio Municipal

Dagaz