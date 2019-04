Actividades que los capitalinos podrán disfrutar durante Semana Santa 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No todo apunta a aburrimiento para los ciudadanos que decidan quedarse en la capital de Honduras durante la Semana Santa 2019.



Los hondureños que determinen pasar la Semana Mayor en la bulliciosa ciudad podrán disfrutar de una variedad de incomparables eventos en compañía de amigos y familiares.



EL HERALDO te brinda una lista de actividades que puedes realizar para que salgas de la rutina sin necesidad de ir a una playa. ¡Toma nota!:



Para inaugurar con broche de oro, previo a la Semana Santa, los alegres capitalinos tendrán la oportunidad de asistir al concierto del artista puertorriqueño Daddy Yankee, quien se presentará el 13 de abril en el estadio Chochi Sosa a partir de las 8:00 de la noche.



Para sorpresa de sus seguidores, el Big Boss no regresa solo a Honduras, pues en esta ocasión se hará acompañar de la dominicana Natti Natasha para encender los ánimos de las personas que se den cita en esta velada.



De igual manera, los apasionados por la cultura tendrán su espacio en diversos lugares de la capital para dejarse atrapar por el seductor mundo del arte; para ello, te brindamos la saturada agenda del Museo para la Identidad Nacional (MIN):



1) Domingo 14 de abril

Se presentará una película sobre la conmemoración del nacimiento de Leonardo DaVinci denominada "Leo DaVinci: Misión Mona Lisa". La actividad se llevará a cabo a partir de las 2:00 PM en las instalaciones del MIN (entrada libre).



2) Martes 16 de abril

Podrás disfrutar con toda tu familia de la cinta "El príncipe de Egipto" a las 10:00 de la mañana (entrada libre) y a las 2:00 de la tarde se presentará la película "Cristiada", la cual es apta para mayores de 13 años (entrada libre).



3) Miércoles 17 de abril

"Las crónicas de Narnia" te esperan con toda tu familia para que te deleites con este memorable film, a partir de las 10:00 de la mañana (entrada libre). Y a las 2:00 de la tarde, "Encontrarás dragones" es la cinta que se presentará, también es apta para mayores de 13 años (entrada libre).



4) Jueves 18 de abril

A las 10:00 AM, el MIN te ofrece la película "Se armó Belén" (entrada libre). A las 2:00 PM no te puedes perder "Un Dios prohibido", que es apta para mayores de 13 años (entrada libre).



5) Viernes 19 de abril

También es un día en donde las cintas no pueden faltar, por lo que el MIN te presentará el film "El libro de Kells" a las 10:00 de la mañana (entrada libre); y a las 2:00 de la tarde no te puedes perder "La última tentación de Cristo", apta para mayores de 13 años (entrada libre).



6) Sábado 20 de abril

Los consentidos de la casa podrán ver "Historias de la Biblia para niños y niñas" a partir de las 10:00 AM (entrada libre). A las 2:00 PM se realizará la presentación "Cortometraje para la reflexión", apto para mayores de 13 años (entrada libre).



En ese mismo horario se desarrollará un taller infantil llamado "Universo surrealista y psicodético (entrada libre).



De igual manera, se impartirá el taller "Bodegones: Símbolo de lo cotidiano" (entrada libre).