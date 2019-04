Andrés Manuel López Obrador reacciona tras denuncia de Vicente Fox

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente de México, Vicente Fox, denunció el sábado que varias personas armadas intentaron entrar en su vivienda, por lo que responsabilizó al actual gobierno de cualquier cosa que pueda pasarle a él junto a su familia.



Ante la acusació, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no tardó en reaccionar a través de cuenta oficial de Twitter.



"He instruido al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex presidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen", fue el mensaje que el actual mandatario publicó en su red social.



Los comentarios de la población mexicana tampoco se hicieron esperar en la publicación. La mayoría apuntando una inconformidad por la decisión de AMLO.



Vicente Fox, aseguró que en horas de la mañana del sábado, un comando armado pretendió entrar en su casa y calificó la acción como "grave".



"Hago directamente responsable de la seguridad de mi persona, de mi familia y de mis bienes al presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo Fox sin dar más detalles.





