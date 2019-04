"Ojalá que Pablo Lyle pase toda la vida en la cárcel": Esposa de víctima

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de Miami, Estados Unidos, investigan la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad, a quien el actor mexicano Pablo Lyle golpeó en el rostro.



En una audiencia judicial del viernes en horas de la mañana, el protagonista de la telenovela "La sombra del pasado" recibió la notificación del fallecimiento de la víctima, de acuerdo con la portavoz de la fiscalía del condado de Miami Dade, Lissete Valdes Valle.



Ante esta díficil situación, los familiares del fallecido Juan Ricardo Hernández hablaron sobre el caso en un programa televisivo de Estados Unidos.



"Mi papá era una buena persona, buen padre, buen hijo. No se merecía esto. Tenía problemas y una operación en la rodilla, y casi no podía caminar, fue muy duro. Pablo Lyle no tenía por qué haberle hecho eso", comentó el hijo del infortunado.



De igual manera, la viuda Mercedes Arce pidió justicia ante las autoridades.



"Ojalá que Pablo Lyle pase el resto de su vida en la cárcel. Ojalá se quede toda la vida en prisión", enfatizó.



Vea aquí el vídeo de la agresión: