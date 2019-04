César Villalta de Rock N’ Pop Interactivo: “Quiero aprender a narrar partidos de fútbol”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En todo hombre se esconde un niño juguetón que sale de vez en cuando, así es César Villalta, de Rock N’ Pop Interactivo, quien posee una colección de objetos que marcaron su infancia.

Creció viendo las películas de Bruce Lee y abrazando a su Mazinger Z. Su vida eran los tenis, los juegos de barrio y las potras callejeras. La música le abrió las puertas al maravilloso mundo de las comunicaciones.

Hablanos de tu niñez.

Soy hijo único, pero me crié con cuatro primos y mi infancia fue superbonita. Crecí en Las Colinas. Llegaba de la escuela, hacía tareas y mis amigos iban a tocar el timbre para que me dejaran salir a jugar pelota. Tengo las rodillas raspadas de jugar en la calle.

¿Eras futbolero?

Siempre me llamaron la atención los deportes, era la clase en la que sacaba 100%. Hice todo tipo de juegos tradicionales.

¿Pasaste de una escuela evangélica a un colegio católico?

Sí, estuve en el San Francisco. Fue impactante porque el colegio era grandísimo. Mis amigos de ahí salieron.

¿De niño eras travieso?

Sí, pero no le ponían quejas a mi mamá. En el día de las brujas lanzábamos bombas con agua, tirábamos huevos podridos a las puertas de las casas. Era como una guerra de bromas entre los cipotes de Las Colinas y los de El Hogar.

¿Cómo fue tu etapa de adolescente?

Las chicas no me paraban bola, tuve una novia en mi último año. Tenemos un grupo de WhatsApp con los antiguos compañeros del colegio y los recuerdo con cariño.

¿Alguna chica marcó tu etapa de jovencito?

Solo tuve una novia y anduvimos como tres años. Fue cosa de jovencitos.

El pequeño César cuando era un niño, siempre inquieto y alegre.



¿Siempre fuiste flaco?

Era el flaco y el más chiquito.

¿Usabas el pelo largo?

Sí, pero hasta cuando estaba en la TV; me hubieran expulsado del colegio si hubiese andado peludo.

¿A las comunicaciones cómo llegaste?

Mi papá (QEPD) era gerente de Hondured. Él sabía que me gustaba mucho la música, yo andaba en mi rollo con los audífonos puestos todo el día y ya estaba en mi primer año de Comercio Internacional. Me dijo que había oportunidad de estar en el programa “La Red” y que me iban a pagar 1,500 lempiras. Fue en 1998. Yo pensé que en medios solo iba a estar un año y aquí sigo...

¿Esos primeros programas cómo fueron?

Estar por primera vez ante las cámaras de televisión es horrible. Si no hubiese sido por mi papá, no me hubiesen contratado.

¿Con quién presentabas?

En ese tiempo estaban Bárbara Fortín y Juan Fernando Lobo. Yo en mi novatada quería que me vieran por algo y la gente se identificó conmigo porque sabían que me gustaba el rock. Nunca entré a los medios por hacerme famoso, no conocía a nadie en este campo.

¿Tuviste un paso por Dee Jay FM?

Bonita experiencia porque era una radio de música electrónica y se locutaba en inglés. Yo hablo inglés, pero no es lo mismo locutarlo.

¿Después te quedaste sin trabajo?

Sí, pero me fui a vivir a República Dominicana, ahí tenía una pareja. Terminé impartiendo clases de inglés en los campamentos de béisbol, que eran como las ligas menores. Trabajé con los Colorado Rockies. Me quedé un año y luego me regresé.

¿Conociste a algún pelotero famoso?

Siempre he tenido esa duda. No sé si alguno llegó a las Grandes Ligas y a estas alturas ya tienen la edad para haberlo hecho.

¿Qué hiciste al volver a Honduras?

Llamar a Charlie Rivera porque me había ofrecido una oportunidad en la Rock N’ Pop y al día siguiente ya estaba trabajando en Rock N’ Pop Interactivo, ya llevo 13 años junto a Shaq Alvarado.

¿También tenés trabajo de oficina?

Actualmente manejo las comunicaciones en el Instituto de Previsión de la UNAH. Manejo los portales de transparencia, es una experiencia nueva para mí.

¿La vida de César es la música y los medios?

Es la música, los deportes, las actividades al aire libre. Me costó un poco adaptarme a estar ocho horas encerrado en una oficina. Salgo de la radio y voy para el Inpreunah. Si trabajara en puros medios me muero de hambre, ja, ja, ja.

¿Cómo sobrevivir en los medios radiales?

Siendo dueño de un programa, teniendo conectes con agencias.

¿A qué aspira César?

A volver a la televisión, pero a hacer un proyecto propio. No de música ni cine. Siempre me gustaron los deportes y mi mamá cuenta que de niño narraba partidos. Nunca lo he hecho, pero quiero. Me gusta comentarlos, pero quiero aprender a narrar partidos de fútbol porque me encanta.

Hablame de tu casa...

Las cosas culturales y bonitas son de mi esposa Fernanda Canchón. Yo colecciono pichingos, juguetes...

¿Qué juguetes marcaron tu infancia?

Mazinger Z es mi infancia, me saca lágrimas. El general Lee de los Dukes de Hazzard.

“Mazinger Z es mi infancia, me saca lágrimas”, contó César Villalta. Foto: Eduardo Elvir / EL HERALDO.

¿Un personaje animado que te identifique?

Batman, tengo algunos en mi casa. Además guardo algunas portadas de las historietas de DC Comics.

¿Qué más coleccionas?

Tenis, toda la vida me gustaron, me volvieron loco y yo quería tenerlos todos, pero mi mamá no me los podía comprar todos. Ahora tengo como 30 pares de todas las marcas... Los colecciono porque me recuerdan a mi niñez. Me gustan los Adidas clásicos de los 60 y 70. Tengo unos Jordan, además me compré los que usó Bruce Lee en la película Game of Death de 1978. Ahora que estoy grande compro cosas que estaban de moda cuando era niño. He regalado algunos tenis porque no quiero ser de esos acumuladores.

¿Y esos tenis de Bruce Lee?

Son mis consentidos, vinieron desde China. Yo los compré hace como 12 años, casi no me los pongo... A Honduras los trajeron hace poco y ya la gente puede tenerlos más fácilmente.

¿Te los ponés regularmente?

Unos más que otros... Algunos sí los puedo conseguir más fácil que otros. Los de Jordan de 1996 casi no me los pongo, además son supercaros.

¿Y camisas de fútbol también coleccionas?

Me gusta coleccionar camisas retro, compré la de Argentina 78 (campeona mundial), la de Brasil del 70, la que usó Pelé. Tengo camisas de Inglaterra, Francia, Alemania. De baloncesto me quedé con una de los Chicago Bulls cuando estaba todavía Michael Jordan.

¿Alguna elástica que te falte en la colección?

Yo quisiera la de Maradona cuando jugaba en el Napoli, también la de Alemania 74.

¿Por qué todavía tenés discos compactos en la sala?

La mayoría son de mi esposa, ambos compartimos el gusto musical. Casi nunca los usamos.

¿Y la literatura te gusta?

Tenemos algunas biografías, por ejemplo la de Jim Morrison, cantante de The Doors. Hay libros de Cortázar, algunos de diseño que son de mi esposa.

¿En un incendio o emergencia qué es lo primero que salvarías?

Además de mi esposa... Salvaría las camisas retro de fútbol y los tenis de Bruce Lee.

¿Del reguetón qué opinas?

A mí no me gusta, hay música urbana que uno tiene que echársela. Hay letras que son fatales, pero cada quien tiene su gusto. No quiero sonar como esa gente que dice que no lo tolera... Mientras no me lo quieran imponer, no hay problema.

¿En la TV qué te gusta ver?

Series de Netflix, películas que me llamen la atención. Ya no veo mucha televisión por cable. En cuanto a la programación nacional veo los partidos de la Liga Nacional, soy Olimpia de toda la vida. Y claro, observo los partidos de la Selección.