Diego Vazquez sobre arbitraje de Melissa Pastrana en el clásico: "Ojalá que no se contamine y favorezca a un club"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Motagua, Diego Vazquez, habló este viernes sobre el clásico que jugará ante Olimpia en la jornada 14 del Torneo Clausura.



Entre las cosas que dijo, se refirió a la asignación de Melissa Pastrana como árbitro principal del encuentro. "El fútbol no es de género, es de capacidad y va a ser su primer clásico, no está contaminada y favorezca a algún equipo".



Además agregó: "Creo que lo ha hecho bien pero este es su primer clásico, la miran a nivel internacional... Ojalá que no se contamine y favorezca a un club".

Sobre cómo llega el club, el estratega expresó: "Sí, estamos bien, venimos de ganar, somos los actuales campeones y estamos bien. Nos ocupan los detalles, estamos enfocados en hacer lo nuestro y queremos hacer un buen partido el domingo", comentó Vazquez.

Finalmente un colega le preguntó a Diego porqué Motagua perdonó tanto a Olimpia en diferentes clásicos y nunca ha podido golearlo de forma abultada. "¿Me lo reservé? Nos lo reservamos... Como si fuera tan fácil golear en el fútbol. Perdonamos claro eso pasó".

Ya son 37 los derbis que La Barbie ha dirigido y él admite que aprendió mucho... "Tantas cosas, detalles, hemos hecho buenos partidos, hemos superado al rival de siempre y son más los momentos buenos que malos. Ya hemos enfrentado a cuatro técnicos de Olimpia, Vargas, Restrepo, Nahún y Manolo".