Ónice Flores revela que denunció a su expareja por maltrato físico y psicológico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una extensa y detallada publicación, la presentadora hondureña Ónice Flores, reveló que denunció a su expareja sentimental Juan Salomón Garcia Castro por maltrato.



La joven, conocida como "Campanita", confirmó en Facebook cada uno de los rumores que se mencionaron durante años, pues fue víctima de violencia física y psicológica.

La publicación incluye imágenes y videos que han provocado que cientos de personas reaccionen en las redes sociales, la mayoría para demostrar su apoyo a la hondureña.



Aquí la publicación íntegra:

"Este es el “PACK” que Juan Salomón Garcia Castro (JuanSa García) no publicó.



Es momento de decir toda la verdad y todo lo que pasó la semana pasada con las fotos y videos que aparecieron circulando en redes sociales. Sí soy yo la persona que sale en las fotos, son fotografías viejas de cuando yo tenía 15 y 16 años, y solo 2 son de hace 2 años. Esas fotografías son el producto de mi inmadurez como niña y como adolescente, estaba pasando por una etapa de rebeldía sin justificación y cometí varios errores como cualquier otro ser humano los ha cometido.

Jamás medí las consecuencias, ni que estaría al lado de un perverso manipulador y mucho menos que yo iba a ser difamada de esta manera que lo han hecho gracias a él y peor que me acribillen a mí y que a él lo miren como un “Súper Héroe” o buen hombre.

La persona que publicó este material es una persona cruel, sin sentimientos, que a ustedes les muestra una cara aparentando ser lo que realmente no es, que ha dañado mi vida, pero en principal mi carrera de una manera que ustedes ni se imaginan.

Pero hoy es el día que me toca a mí contar mi versión. Había guardado silencio por el miedo a que él fuera a lanzar contenido íntimo de nosotros, jamás pensé que él se había pasado las fotos con mis compañeras hasta el día que las difundió. Había estado tratando de armarme de valor para poder contarles esto porque en realidad es algo que me ha costado superar, esto ustedes lo saben desde el primer video que salió donde él me maltrataba... ustedes me rogaban que no volviera con él, me era infiel, me miraba la cara y yo ahí seguía perdonándole todo, en realidad no tenía cara para decirles todo lo que me estaba sucediendo porque la única culpable era yo por seguir con el perdonándole todo, sin embargo, yo estaba estúpidamente enamorada, no podía salir de ese círculo vicioso: (te enamora - te engaña - te maltrata - se arrepiente - te manipula, vuelves y se repite).

Mi historia es la historia de muchas mujeres hondureñas que son víctimas de abuso psicológico y físico.



Saben que hoy no me da pena aceptar que yo fui víctima de abuso físico-psicológico, moral y no me daba cuenta, No sabía que tan grave era mi caso hasta esta semana que fui con las autoridades correspondientes.

No sabía que el abuso psicológico empieza desde un mal gesto o un insulto. Ya las cosas que mi expareja me hizo hacer no tienen nombre, me maltrató, me engañó, me humilló, me manipuló, lo peor de todo se aprovechó de el amor incondicional y la confianza que le tenía invadiendo mi privacidad y me robó mis fotos, cosas que sí hice cuando estaba en el colegio, cosas de rebeldía, actos que podían ponerme en vergüenza, pero nadie tenía porqué saberlo... todo tenemos secretos, todos tenemos errores, todos hemos hecho cosas que no están bien y por eso son privadas. Él no tenia ningún derecho para venir agarrar mi celular y tomar todo ese contenido que yo tenía guardado solo para mí, ahí me doy cuenta que este tipo desde el inicio tenía toda la intención de hacerme daño, ¿por qué tomar esas fotos de mi celular y guardarlas? Ya tenía en mente qué haría después con ellas. Obviamente él se pasaba todo lo que yo tenía ahí sin yo darme cuenta, pero no iba a difundir las fotos donde yo saliera bonita o sexy ¡obvio que no! lo que menos quiere es que me miren bonita o me halaguen, él publicó las peores fotos para que me miren con asco y desprecio .

El poco hombre de mi ex no va a subir el “pack” verdadero que ustedes están viendo aquí. El hecho que yo continúe con mi vida ya no queriendo saber nada de él y de ese oscuro pasado no le da derecho a él de publicar contenido que robó de mi teléfono sin autorización.



Vengo de una familia humilde de un barrio de la capital. Nos ha costado muchísimo salir adelante. Trabajo desde los 13 años. Empecé ayudando a mis padres en su negocio vendiendo tajaditas y en la fábrica de las mismas, nos ha tocado tener muchos trabajos desde vender tortas en la paila del carro, hasta andar en el estadio vendiendo las tajaditas, hice coreografías e inicié en el mundo del modelaje para poder salir adelante y seguir mis sueños; todo esto lo digo con la frente muy en alto ganándome todo lo poco que tengo con todo el esfuerzo del mundo y a mí nadie me ha dado nada, he trabajado muy duro para estar en lugar donde estoy hoy. Cuando conocí este tipo siendo una niña ingenua de 15 años (iba a cumplir 16) caí como boba en su gran labia que tanto le caracteriza, ustedes dirán cómo fue tan “ingenua”, pues lo fui, fui víctima de la manipulación de este tipo que a ustedes les da otra cara y me hace quedar como la niña celosa que por eso terminamos, también le ha dicho a la gente que a él lo corrieron del canal en el que laboraba por mis “escándalos” cuando en realidad lo corrieron por FALSIFICAR FACTURAS. Casos como este y muchos más me he tenido que callar. Aún tiene gente que me está culpando de cosas que jamás han sucedido solo porque él se hace la víctima y yo solo callo.

Cuando se es víctima de abuso no se cuenta del tiempo que ha transcurrido, lo único que yo sabía es que estaba perdida,deprimida, no tenía amigos, me alejé de mi mejor amigo solo por que a él le daban celos, no me da vergüenza decir que hasta pensamientos suicidas tuve cuando estaba en medio de esa relación tóxica.

Mi padre dejó de trabajar debido a un impedimento físico (parálisis cerebral) no puede hablar, caminar, ni mover la parte derecha de su cuerpo, esto tornó nuestra situación familiar más difícil y es ahí cuando mi expareja tomó la oportunidad y suplantó esa imagen que yo necesitaba de autoridad y se aprovechó de la situación para manipularme yo siendo una adolescente de la manera que lo hizo. Hasta hoy logro comprender todas estas cosas. Recuerdo todas esas veces que me insultó, que me ROBÓ para mantener sus vicios, le robó a mi familia para seguir con su ciclo autodestructivo e incluso mi mamá sigue en la central de riesgo por su culpa y al sol de hoy él no le ha pagado, pero bien en las redes sociales anda aparentando tener mucho dinero, viajes, etc . Fui tan ingenua que este tipo lo llevé hasta la casa de mis padres a vivir conmigo donde abusó también de la confianza de mi familia y aprovechó la situación de ver mi padre mal para aprovecharse de mí. La última vez me arrastró por una terraza y aún así decidió seguirme engañando con otras mujeres hasta que ya no aguanté más infidelidades y lo corrí. Estúpidamente me tiré al silencio y no lo denuncié por miedo a las amenazas que me hacía de publicar mi vida íntima que él había robado. Fue un error de parte mía no denunciarlo en ese entonces, evitando un escándalo público, pero miren ustedes... fue peor el escándalo de ahorita, ya que ahora sé que la ley sí protege a las mujeres en caso como este y la denuncia ya está hecha. Él ya tiene una orden de alejamiento y les cuento que ese día que fui a poner la denuncia lo iba a meter preso y el muy cobarde se fue a Santa Rosa de Copán y la orden de aprehensión solo era por 72 horas, te salvaste de esa pero seguimos buscando justicia.



Mi espíritu jamás va a dejar de luchar para conseguir mis sueños y seguir representando mi país.



Esta vez no me voy a quedar callada, esta vez quiero ser un ejemplo para cada mujer hondureña que ha sido víctima de abuso. Que lo diga, que no guarde silencio, que lo denuncie, y busquemos ayuda. Sé que es una decisión que te lleva tiempo, yo aún no puedo creer que voy a estar en un juzgado por sufrir violencia doméstica y sin darme cuenta que lo estaba viviendo, aún con todo esto me ha tocado aguantar todos los mensajes y comentarios, insultándome, ofendiéndome, tratando de herirme y hacer sentir mal, y hasta gente ignorante que dice que yo misma publiqué el contenido “para más fama” o porque el gobierno me pagó. O sea si saco una foto mía va a ser una que salga bonita o bien, no lo que ese poco hombre divulgó.



Todas esas personas que han aprovechado de esta situación para tener sus 5 minutos de fama por medio de mi dolor, humillación, sufrimiento, espero que entiendan que no les voy a dar gusto viéndome sufrir. Voy a levantarme y ser un ejemplo de esto porque al igual que yo muchas chicas han sido víctimas de un cobarde poco hombre que publicó su intimidad y déjenme decirles chicas que sí hay vida después de esto, que así como nos caemos podemos agarrar aún más impulso para salir con todo .



Los buenos tenemos la voz más fuerte y en este momento me siento apoyada por gente que quiere lo mejor de mí.



Recuerden... mis errores del pasado me vinieron a afectar hoy. Yo vivo y dependo de imagen, en mí se apoya mi familia también, porque somos gente luchadora. Hoy yo Ónice Flores soy una persona diferente, enfocada en mis metas, enfocada en cumplir mis sueños, enfocada en mejorar cada día y ahora mi misión es apoyar a las jóvenes que han sido o están siendo víctimas de abuso. Desde el momento que le alcen la voz, desde el momento que le escriban un comentario fuera de lugar, desde el momento que la hagan una propuesta fuera de lugar, eso ya es abuso.



Tengo una motivación más en la vida y es defender a la mujer hondureña, incluso las que me han dañado. Nadie merece que le hagan lo que me han hecho a mí, pero es una etapa que como cualquier otra voy a superar y esto que pasó lo agarro como lección para mejorar, hacer algo y actuar .



A todos mis seguidores muchas gracias por estar conmigo, dejándome mensajes de ánimo preguntando si estoy bien y diciéndome que pase lo que pase o hablen lo que hablen de mí, ellos me siguen amando y apoyando; que me aman más por ser humana que por ser Ónice. Los quiero de verdad. Sin ustedes no podría llegar donde estoy ni donde quiero llegar, a mi haters y personas que me difaman, recuerden tienen madre, hijas, primas, novias etc. Espero de todo corazón nunca tengan que pasar por lo que yo he pasado porque es HORRIBLE, pero lastimosamente existe algo que se llama KARMA y muchas veces tarda, pero siempre llega y a veces se las cobra con lo que uno más quiere Y todos estamos expuestos a equivocarnos.

Ya acusé a mi expareja, estoy asesorada por gente de bien que quiere proteger mi imagen y exigir justicia en mi caso. Yo confío en la justicia hondureña, hará su labor esta vez y que este tipo pague todo el mal que me ha hecho. No voy a dejarme más. Estoy orgullosa de mi trabajo y de mi esfuerzo voy a continuar brillando porque siento que nací para eso. Voy a seguir motivando, voy a seguir creyendo, voy a seguir luchando. Y mujeres estoy con ustedes para apoyarlas para que ya no pasen este tipo de cosas. DENUNCIEN, no se dejen más.



Y sí... entre más alto estás más grande es la caída, pero también es más grande el impulso que tomo para seguir adelante."