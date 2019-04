Pelé tras mejorar en el hospital: "Creo que estoy listo para jugar de nuevo"

PARÍS, FRANCIA.- "Me siento mucho mejor. Los antibióticos están haciendo efecto y los exámenes están todos bien", aseguró este viernes en Twitter la leyenda del fútbol brasileño, Pelé, quien está hospitalizado en París desde el pasado miércoles por una infección urinaria.



Tras participar en un acto promocional el martes en París con el joven prodigio francés Kylian Mbappé, Pelé (78 años) fue hospitalizado por una infección de orina sin gravedad y que está "bajo control", según su entorno. La fecha prevista para el alta médica no fue comunicada.



"Gracias a todos por vuestro amor", apuntó O Rei, antes de terminar con una broma. "¡Creo que estoy listo para jugar de nuevo!", concluye sus mensajes, escritos en inglés y portugués, el histórico mito del Santos y de la Seleçao.



La salud de Pelé, único jugador que ganó tres veces el Mundial (1958, 1962, 1970), ha preocupado en los últimos años.



La operación promocional con Mbappé, organizada por su patrocinador común Hublot, debía haberse celebrado inicialmente en el mes de noviembre, pero el acto fue anulado en su día por motivos de salud, ya que el brasileño no estaba "en disposición de viajar".



En enero de 2018 había tenido que renunciar a un viaje a Londres debido a que el viaje era "estresante" y "fatigoso".



Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, ha aparecido públicamente en varias ocasiones en silla de ruedas o con un andador en los últimos años, debilitado por fuertes dolores en la cadera.



No pudo en su día encender el fuego olímpico en los Juegos de Rio-2016. "En ese momento no tenía la condición física para participar en la apertura de los Juegos", explicó.



En noviembre de 2014, el mundo del fútbol contuvo la respiración cuando el brasileño fue ingresado en cuidados intensivos debido a una infección urinaria seria que le obligó a ser sometido a diálisis.