Unos 27 hondureños detenidos dejó mega redada en fábrica de Estados Unidos

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Unos 27 hondureños fueron capturados el miércoles en una mega redada que ejecutó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la empresa CVE Technology Group de Dallas, Texas, Estados Unidos.



En las acciones las autoridades detuvieron a 284 personas, de las cuales en su mayoría fueron de origen mexicano, según confirmó este día Univisión Noticias. El hecho ha sido tildado como una de las más grandes redadas de los últimos 10 años.



Asimismo, en el operativo también capturaron a 48 nigerianos, 38 salvadoreños, 25 venezolanos, 18 guatemaltecos, 6 colombianos, 2 peruanos, 2 nicaragüenses, y uno de Brasil, Kenya, Liberia, Corea del Sur, Sudáfrica y Bolivia.

De acuerdo con las informaciones, de los 284 migrantes detenidos, 110 permanecerán retenidos mientras que 174 fueron liberadas por razones humanitarias y deben presentarse en la fecha que se les indique ante un juez de inmigración.



De las personas encarceladas, el ICE explicó que nueve habían entrado ilegalmente a Estados Unidos luego de haber sido deportados y ocho ya tienen orden final de deportación.



Motivo de la redada

Katrina Berger, agente especial a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Dallas, dijo en una rueda de prensa que tenían información de que la compañía tenía entre sus empleados a un número "significativo de extranjeros ilegales" o personas con documentos falsos. La redada fue realizada en el marco de una investigación criminal en proceso.

"Los comercios que concientemente contratan a extranjeros ilegales generan una ventaja injusta sobre sus competidores", expresó. "Adicionalmente, le quitan empleos a los estadounidenses y residentes legales y crean una atmósfera de explotación a los ilegales".

