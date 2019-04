Pablo Lyle tras muerte de cubano que golpeó en Miami: "No puedo tocar el tema"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Después de confirmarse la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, hombre que el actor mexicano Pablo Lyle golpeó durante un incidente en Miami, sus representantes emitieron un comunicado que explica por qué no pueden brindar detalles de la situación.



En el documento se expresa que debido a la gravedad del asunto, el actor no podrá dar ninguna declaración sobre lo ocurrido en Miami la semana pasada. Además, manifiestan que por ser un caso abierto por órdenes legales, está prohibido dar cualquier declaración.



“Por medio de la presente les comunicamos que el actor Pablo Lyle no puede dar ninguna declaración sobre el incidente ocurrido en la ciudad de Miami, Florida, el pasado 31 de marzo”, reza el comunicado.

La oficina de prensa añadió que en cuanto tengan la orden de las autoridades, el actor dará las declaraciones pertinentes.

"Estimados medios de comunicación, les compartimos el comunicado de prensa en relación a la situación actual del actor mexicano Pablo Lyle esperamos contar con su apoyo y comprensión", añade el escrito.

Según la información preliminar, Pablo Lyle golpeó a un cubano de 63 años identificado como Juan Ricardo Hernández a quien dejó inconsciente y, tras intentar darse a la fuga, las autoridades lo detuvieron al ser alertados por los testigos.

El cubano Juan Ricardo Hernández permaneció en cuidados intensivos desde el domingo hasta esta tarde que se confirmó su muerte, en el hospital Jackson Memorial.

Por su parte, el actor mexicano Pablo Lyle tuvo que pagar en ese momento una fianza de 5 mil dólares y se le permitió regresar a México.

Pablo Lyle se mantiene en silencio

En su regreso a tierras aztecas fue cuestionado sobre el incidente en el que se vio involucrado, pero el actor desde ese momento guardó total discreción sobre el asunto.

"No puedo hablar absolutamente nada al respecto. No puedo tocar el tema (...) Ahorita no puedo hablar al respecto, ya habrá alguien encargado de hablar de eso después. Por cuestiones obvias no puedo tocar el tema... Si pudiera hablar ya lo habría hecho, no lo puedo hacer…”, afirmó.

Sobre sus condiciones legales, los representantes agradecieron la comprensión y el respeto hacia el actor y su familia.