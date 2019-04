Honduras: Cerca de 250 mil abonados perderán el subsidio de la energía

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El anuncio del gobierno hondureño de continuar subsidiando a los clientes residenciales de la ENEE dejará por fuera a casi 250,000 abonados que en la actualidad reciben ese beneficio.

Según el artículo 2 del acuerdo 08-Sen-2018, “se subsidiaría por medio de un bono mensual por un período transitorio de nueve meses a partir de octubre 2018 hasta junio 2019 a los consumidores residenciales de energía eléctrica cuyo consumo mensual no exceda de 300 Kwh”.

El nuevo bono que han anunciado las autoridades de la Secretaría de Energía (Sen) y de la Secretaría de Finanzas (Sefin) se aplicará a los clientes que facturen hasta 150 kilovatios hora al mes.

Las estimaciones oficiales indican que el número de beneficiarios con el bono vigente es de 1.5 millones y con el nuevo subsidio se reducirá a 1,250,000 abonados. Lo anterior significa que se excluirán de este beneficio aproximadamente 250,000 consumidores que están en los rangos de 151 a 300 kilovatios.

El subsidio

El bono eléctrico se viene aplicando desde octubre de 2018, el que se reduce de manera gradual cada mes.

Para abril de 2019, el subsidio se distribuye de la siguiente manera: hasta 50 kilovatios se otorga un subsidio de 24.10 lempiras, de 32.10 hasta 100 Kwh, de 40.10 hasta 150 Kwh, de 48.10 hasta 200 Kwh, de 56.20 hasta 250 Kwh y de 64.20 hasta 300 Kwh.

Ese apoyo se ha venido reduciendo de manera gradual cada mes, ya que en octubre del año pasado oscilaba entre un rango de 90.50 y 241.20 lempiras, el que variaba de acuerdo con el nivel de consumo de energía, siendo mayor para los que estaban cerca de la franja de 300 kilovatios. Para mayo próximo, el bono oscilará entre 13 y 34.70 lempiras.

Las proyecciones de la Secretaría de Finanzas es que el impacto en las finanzas del gobierno del subsidio vigente es de 1,000 millones de lempiras.

Un fuerte sector de abonados del sector residencial de la estatal eléctrica pagará la tarifa real a partir del 1 de junio del presente año.

Beneficiarios

De acuerdo con información proporcionada por la Empresa Energía Honduras (EEH), el número de usuarios del sector residencial es de 1,855,957 a febrero de 2019.

En el rango de 0 a 100 kilovatios se encuentra el 57.8%, o sea 1,072,743 abonados. De 101 a 200 kilovatios se registra el 23.9% del total de usuarios de la ENEE, o sea 443,574.

De 201 a 300 kilovatios se contabiliza el 9.3%, o sea 172,604 consumidores. Con el nuevo subsidio, el que fuentes de la Secretaría de Finanzas indicaron que entrará en vigencia en junio próximo, este beneficio se focaliza a los clientes que consumen hasta 150 kilovatios hora al mes.

Las proyecciones de la Sen y de Sefin son que se beneficiará al 70% de los abonados residenciales, los que se estiman entre 1,230,000 y 1,250,000.

No obstante, varios consumidores que en la actualidad están en los rangos de consumo de 0 a 300 kilovatios manifestaron que ellos no reciben el bono eléctrico por considerarlos que no viven en zonas calificadas como pobres.

Exigirán revisión

A raíz del rechazo unánime por el aumento a la tarifa eléctrica, diputados de las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso Nacional exigirán la revisión y hasta reversión de este nuevo “trancazo” para los abonados del servicio público.

El titular de la comisión ordinaria de Energía, Óscar Nájera, confirmó a EL HERALDO que la próxima semana solicitarán a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) argumentos y efectuarán un análisis del perjuicio que está generando en la población el alza tarifaria.

Mientras que uno de los enlaces de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos Zelaya, mencionó que “exigir se puede, que lo hagan no lo creo, aunque el secretario del Congreso -Tomás Zambrano- anunció que buscaríamos una estrategia para hacerlo (bajar cobros)”.

Tras el anuncio de la variación del 10.5% por ajuste a la tarifa eléctrica, congresistas repudiaron la nueva estructura que aplicará la ENEE a partir del 1 de abril de este año.

A través de una manifestación en la Cámara Legislativa, el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Milton Puerto Oseguera, pidió al Poder Ejecutivo que deje en suspenso el cobro adicional por el servicio que otorga la estatal eléctrica.

Si bien estaba prevista una reunión de las comitivas de Energía el jueves anterior para abordar esta temática que ha generado el repudio popular, al final se suspendió el encuentro al que fueron citadas las autoridades de la CREE, ENEE al igual que de EEH.

“El Poder Ejecutivo está analizando varios temas, varias opciones, ya muy pronto va a llegar aquí algún aspecto de eso; solo hay que tener un poquito de paciencia”, indicó el presidente en funciones del CN, Antonio Rivera Callejas ante la cancelación de esa reunión.

Por otro lado, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, introdujo un proyecto de decreto encaminado a regular los precios de la energía eléctrica en el territorio nacional. “Reformar el inciso quinto de la letra f del artículo 3 de la Ley General de la Industria Eléctrica que contiene las funciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica”, subraya el primer artículo.

En la enmienda cambiaría que las modificaciones de las tarifas solo procedan una vez al año en lugar de hacerlo cada trimestre, sin que excedan en ningún momento el índice de inflación anual fijado por el Banco Central de Honduras (BCH).