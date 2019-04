Toni Costa reacciona tras reencuentro de Adamari López y Luis Fonsi

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Toni Costa, prometido de Adamari López, reaccionó al reencuentro de la conductora con su exesposo Luis Fonsi.



En una entrevista que dio a Despierta América, Toni aseguró que "lo primero que como no fue en mi año, no me hace daño. Lo segundo, son dos personas adultas que compartieron su vida".



"Fueron importantes la una para la otra, yo no puedo hacer otra que apoyar a mi mujer. No me afecta", aseguró el bailarín.

Además, dijo que "yo respeto mucho a Fonsi. Él tiene una familia maravillosa y está casado con una española, pero no pasa nada. Las personas somos adultas".



Este jueves, Fonsi llegó a Un Nuevo Día, programa donde es conductora Adamari, para promocionar el programa "La Voz" de la cadena estadounidense Telemundo.



Adamari lo recibió con un beso y un abrazo y hasta cantó uno de los temas de Fonsi durante su entrevista.