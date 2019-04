Samael Banegas, de servir golosinas en El Garrobo a forjar un nombre en el periodismo deportivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Existen muchas historias en Honduras que todavía no han sido contadas. Allá por el año de 1998, cuando un huracán arrasó con el país y también Motagua ganara su primera final contra Olimpia, nacería un relato que paralelamente quizás nadie conoce.



Las calles de adoquín del barrio Villa Adela de Comayagüela eran el lugar donde un joven llamado Samael Banegas se ganaba el sustento junto a su madrina Rosalia Aguilera, mejor conocida como doña Chalia.



Samael era uno de los fieles ayudantes de doña Chalia en el comedor Merendero El Garrobo, lugar donde se podían degustar las mejores golosinas de la zona.



Aquel entusiasta muchacho inició probando suerte en la W-107 de FM, siendo en ese entonces una de las estaciones que más atrajo a los jóvenes en su época, pues su programación saturada con el famoso "playero" sonaba en todos sus decibeles en el Excálibur y el Relámgapo, autobuses muy asediado por los estudiantes.



Aunque cuando empezó en la radio, siendo apenas perito mercantil, su cargo no fue precisamente como locutor. Su primer contacto en el mundo de las radiofrecuencias fue como operador.



Así, tuvo una rutina muy diferente a la de sus compañeros en el instituto Jesús Aguilar Paz: Por las mañanas en los salones de clases y, luego, sin dedicar mucho tiempo para almorzar, Samael corría a la radio para seguir su sueño de ser un gran locutor.

Tras 13 años de experiencia con Televicentro, Samael Banegas quiso convertirse en su propio jefe y hacer de su nombre una marca. Foto: Johny Magallanes / EL HERALDO.

La jornada no terminaba al salir de W-107 de FM, ya que doña Chalia lo esperaba para satisfacer el paladar de los clientes que llegaban al comedor en la noche.



Deportes Hondured pudo ser la primera prueba de fuego de Samael en el periodismo deportivo, ya que Carlo Ferrari, un buen amigo de su madrina -doña Chalia- le ofreció una oportunidad, pero sabe el destino el porqué nunca prosperó la invitación.

En todo caso, como el capricho de los entrenadores por ver crecer a jovencitos en el plantel titular de un equipo, el momento de debut de Samael llegó cuando todavía no había acabado la carrera de periodismo, en la cancha de Radio Nacional de Honduras.



Sin pago en la estación radial, pero con muchas ganas de triunfar, Samael se arriesgaba incluso sabiendo que su ficha todavía pertenecía al Merendero El Garrobo por las noches, en horas cuando coincidían algunos partidos de la Liga Nacional.



Buscando tener mejor suerte en los medios de comunicación, el periodista se le acercó a Orlando Ponce Morazán. El primer salario: 500 lempiras. Aunque no duda en reconocer: "Lo que soy en el periodismo, se lo aprendí a Ponce". Trabajó a lo largo de doce años con el experimentado comentarista deportivo.



Samael era un hombre de radio, pero no dudó en contactar a César Quintanilla al conocer que lanzarían el programa Fútbol a Fondo en Televicentro.



Tras 13 años de experiencia con esta empresa televisiva, el hombre de los deportes quiso convertirse en su propio jefe. SB Deportes es el nombre de su nuevo proyecto o, mejor dicho, la etiqueta del sueño que logró cristalizar luego de una larga trayectoria.



Padre de tres hijos, Samael confiesa que casi no le da tiempo para divertirse, pero cuando logra abrir un espacio en su apretada agenda, la natación junto a sus retoños y esposa es el mejor lugar para compartir.