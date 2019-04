Jeffree Star es víctima de un robo millonario en uno de sus almacenes en California

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- "Este es el robo más grande en toda mi carrera", indicó a través de un video, el empresario y figura de YouTube Jeffree Star, quien fue víctima de un millonario robo que afectó un producto que aún no ha salido al mercado.



De acuerdo con la figura pública, uno de los tonos de sus nuevos correctores fueron arrebatados.



Jeffree Star, quien se dedica a la creación de maquillajes, anunció su nueva colección Blue Blood el pasado 15 de marzo.



El influencer alegó que al día siguiente, el 16 de marzo, diversos ladrones entraron a uno de sus almacenes en California, Estados Unidos, donde robaron alrededor de $2.5 millones en maquillajes, incluyendo la mayoría de un tono específico de su nuevo corrector que aún no salía al mercado y que significaba para Star una ampliación en su oferta de maquillajes.



En el videoclip publicado el miércoles en YouTube, Star indicó a sus 14 millones de seguidores que contrató a un equipo de expertos de seguridad e investigación para atender la situación.



Ya se hizo un arresto en relación al incidente, según Star, y añadió que los productos se vendieron en el mercado negro.



El lanzamiento del producto no cancelará, pero saldrá a la venta más tarde.



Vea aquí la reacción de Jeffree Star: