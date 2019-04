Juan Orlando: Estados Unidos no nos ha dado nada ni estamos pidiendo

El presidente Juan Orlando Hernández aseguró, en una conferencia de prensa, que los Estados Unidos no ha dado ningún tipo de ayuda a Honduras. Foto: Alex Pérez / EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente hondureño Juan Orlando Hernández se pronunció este miércoles sobre la determinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la ayuda a Honduras, al igual que a Guatemala y El Salvador.

“Quiero decir que Estados Unidos no ha dado ningún tipo de ayuda al gobierno de Honduras. No nos dan nada y no andamos pidiendo nosotros”, dijo el mandatario.

El pasado 30 de marzo, el gobierno de Trump anunció que está suspendida la ayuda directa de Estados Unidos a tres países centroamericanos. El Departamento de Estado precisó en un comunicado que suspenderá los pagos de 2017 y 2018 a El Salvador, Guatemala y Honduras, que forman el Triángulo Norte de Centroamérica.

“Les estábamos dando mucho dinero, pero ya no habrá más dinero”, dijo. “Ellos arreglan estas caravanas en algunos casos y ponen a la peor gente en ellas, no a los mejores. Así resuelven sus problemas y marchan hasta aquí”, cuestionó Donald Trump.

Sobre el particular, Hernández dijo que “insistimos en que la mejor manera de ayudarnos mutuamente es invertir en generar empleos y oportunidades aquí en Honduras, porque nadie se va a querer ir de su país”.

En relación con las declaraciones de Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos; John Bolton, el principal asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y del presidente Donald Trump, dijo que “ya mi gobierno definió una posición: que hay contradicciones entre las autoridades del gobierno de Estados Unidos”.

“Dentro de la administración del presidente Trump se han manifestado de una forma y en el Congreso de otra forma, e incluso el exembajador (en Honduras) James Nealon escribió un artículo sobre su postura respecto al tema y opina de manera diferente”, apuntó Hernández.

“Entonces hay diversidad de criterios. Quiero decir que Estados Unidos no ha dado ningún tipo de ayuda al gobierno de Honduras. No nos dan nada y no andamos pidiendo nosotros”, aseguró.