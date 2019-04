Caos mundial por preventa de boletos para la película Avengers: Endgame

La fuerte caída de los sistemas para la compra de los boletos de la película Avengers: Endgame no solamente ocurrió en México.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La última parte de la saga del universo cinematográfico de Marvel, Avengers: Endgame, desbordó entusiasmo entre los fans de los superhéroes y provocó caídas en los sitios de compra de boletos en diversas taquillas.



El martes, amantes del séptimo arte de la Ciudad de México reportaron que los sitios de diferentes cadenas cinematográficas no funcionaban correctamente, debido a la saturación, pues no soportaron el tráfico de usuarios que intentaron adquirir sus boletos en la preventa.



La fuerte caída de los sistemas no solamente ocurrió en México. En Estados Unidos los sitios de la cadena de cines AMC Entertainment tampoco pudo controlar la saturación el día que los boletos salieron a la venta.



A pesar de la estresante situación, los amantes de Marvel prefirieron hacer extensas filas en las taquillas de los cines, para evitar quedarse sin su boleto.



Marvel posteó en redes sociales, el martes 2 de abril de 2019, el último avance de la tan esperada cinta. De inmediato inició la venta de los boletos para el estreno del filme.



Vea aquí: