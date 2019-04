Embajada de Estados Unidos niega visa a joven promesa de la Sub-17 de Honduras

LA CEIBA, HONDURAS.- La negación de la visa por parte de la Embajada de los Estados Unidos al talentoso futbolista y referente de la Selección Nacional de Honduras Sub-17, Jafeth Enrique Chávez, tiene indignado a toda la población ceibeña que suplican por una oportunidad para no truncar el sueño del chico de disputar el premundial en Bradenton Florida, Estados Unidos.



Chávez es un laureado defensor titular y pieza clave en el combinado de José Valladares. Sin embargo, tras viajar con la plantilla a Tegucigalpa el pasado 20 de marzo en busca de su visa para ingresar a las tierras del “Tío Sam”, la misma fue rechazada.



Según conoció EL HERALDO esta determinación de la entidad habría pasado por una penalización de su padre.



Ya han pasado al menos dos semanas desde que esta fue denegada. Este día su directivo y entrenador de las Fuerzas Básicas del Sauce, Iván Canales cansado por la “indiferencia” de la Federación lamentó lo sucedido y alzó la voz en busca de ayuda para su futbolista.



“El papá tenía una penalización. “Él se fue confiado que a su hijo se la iban a dar porque tenía el respaldo de la Federación. El entrenador José Valladares me llamó preocupado porque se la negaron, el niño se descontroló y se fue al hotel todo depresivo, es una situación bien dura para él”, comenzó relatando Iván Canales.



Y aclara que: “Jafeth nunca ha infringido una ley, ese muchacho ha vivido toda su vida acá y cuando ha salido ha sido a Guatemala o El Salvador. Necesitamos su visa, necesitamos que la Embajada de Estados Unidos piense en una manera humana, que piense en el niño, en el joven que se ha venido formando”



Esta no es la primera vez que Jafeth está a merced de perderse un viaje importante con las selecciones menores. En el pasado con 15 años se privó de moverse a México y Caimán.



“La Federación también debería tomar cartas en Jafeth, cómo es posible que, desde los 14 años, hasta llegar a la 17 a último momento sea el único jugador en la Embajada que no pudo obtener su visa. Cuando hablé con él no sentía las piernas, estaba ahogado”, apuntó.



Ante ello Canales cree que porque se trata de un jugador oriundo de La Ceiba “La Federación no movió nada. Uno trata de hacer todo, cómo es posible que ya tocando puertas no se mueva nadie”.



“Si este jugador hubiese pertenecido a ellos (Olimpia o Motagua), se los aseguro que ya hubiesen movidos teclas desde el 20 de marzo, pero no, lo dejaron libre. Cuando te niegan una visa la situación es de alto nivel. Los únicos que pueden influenciar es la Federación y altos empresarios para que le den otra cita”, soltó.



El oriundo de la comunidad garífuna de Corozal, es uno los chicos claves en la zona de baja de la escuadra catracha que tiene 17 convocatorias. Sus inicios los tuvo en el Sauce, lugar en donde se destacó sobre el resto, algo que advierte su instructor para que no se pierda.



“Dañarlo a él es dañarlo al país, ustedes dañan a un defensa central fuerte y bueno, truncarle eso sería un daño irreversible para la Selección Nacional de Honduras”, cerró.