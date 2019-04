Marlon Escoto: "Estoy contento y honrado de que el Pac tenga interés en mí"

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La agricultura, agronomía, educación y el cambio climático son la especialidad de quien ahora manifiesta su interés de incursionar en política y aspirar a un cargo de elección popular.



Se trata de Marlon Escoto, ingeniero de profesión que se postularía a la Presidencia de la República en los próximos comicios a través del Partido Anticorrupción (Pac), convirtiéndose así en un outsider más que se lanza al ruedo político.



“Por mi parte contento y honrado que un partido político tenga interés en que yo pueda participar”, manifestó a una entrevista a EL HERALDO.



El delegado presidencial de cambio climático y extitular de la Secretaría de Educación agregó que “de darse una participación -política es una nueva etapa en la vida, donde uno debe de recoger o buscar los frutos del trabajo que ha tenido, valorarlos, sopesarlos y sobre eso ir tomando decisiones”.



Pese a estar fuera del país, Escoto respondió a EL HERALDO varias interrogantes sobre su virtual incursión política desde una organización minoritaria.



¿Qué lo motivó a aspirar a un cargo de elección popular?

Por mi trabajo yo hablo con mucha gente de diferentes sectores en el país, me comentaron que tenían un proyecto, ellos me han invitado. El Partido Anticorrupción (Pac) actualmente lo están reestructurando, revisando cosas y esto es un proceso de acercamiento entre una entidad que tiene interés.



¿Considera que tiene seguidores y los adeptos suficientes para lanzarse al ruedo político?

Me gustaría creer eso, pero es parte de un proceso. Todos recogemos lo que vamos cultivando a través del tiempo y participar en contiendas electorales es diferente, pero sirve mucho los antecedentes que se haya tenido, la relación con la gente, si es reconocido, si logra articular alguna iniciativa, de eso depende el futuro.



¿Ha tenido ofrecimientos de involucrarse de forma activa con las fuerzas políticas tradicionales?

En las elecciones anteriores tuve conversaciones con amigos, personas que están ligadas a diferentes partidos políticos; últimamente he tenido conversaciones con varios sectores, pero no he tenido una plática abierta sobre un tema puntual como lo plantea el Pac.



¿Cree que los políticos en el país deben de prepararse y dejar a un lado la improvisación?

Un político debe de tener formación y algún antecedente de éxito para ofrecerle al país, a un departamento o municipio su servicio, pero sin formación las probabilidades de que alguien pueda servir son muy reducidas.



Es importante que en algún momento los que hemos sido funcionarios pongamos a disposición también la experiencia, el ser proactivo, constructivo, el buscar el futuro de un país; creo que eso le haría bien a Honduras.