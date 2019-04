Forman mesa técnica para definir si aumentan el precio de la leche en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una mesa de trabajo evaluarán la situación actual del sector lechero del país para definir si se aplica o se descarta un aumento al litro de leche, informó Aldo Villafranca, subsecretario de comercio interior de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).



El funcionario anunció que se está conformando la mesa técnica y las reuniones se realizarán el jueves y viernes.



El sector solicita un incremento de un lempira al litro de leche, aunque según Héctor Ferreira, representante de la industria, el ajuste debería ser de entre dos y tres lempiras.



Argumenta que tiene dos años sin tener ningún tipo de incentivo en el rubro. A esto le suman el incremento de más de 10% en la energía eléctrica y los costos dolarizados de los insumos para producir.



“Lo que estamos pidiendo es un lempira nada más para poder incentivar al sector y ser conscientes con el consumidor”, comentó Ferreira.



El precio del litro de leche en el sector artesanal está entre 12 y 13 lempiras, pero procesado se cotiza a 23 lempiras el litro.



A criterio de los ganaderos, el gobierno no está protegiendo la industria nacional.

Posición del gobierno

El sector gubernamental se ha mantenido firme en que no se aplique un incremento.



El titular de la SDE, Arnaldo Castillo, afirmó que el gobierno sí ha protegido al productor nacional. A criterio de Castillo, sí hay que hacer una revisión, pero cuestiona el hecho de que el precio de la leche no se rija por la oferta y la demanda.



“En el tema de la leche una vez que sube no vuelve a bajar, si tuviéramos una pretensión de que cuando venga el invierno y tenemos leche en abundancia le vamos a bajar también para el beneficio del pueblo. El tema no es de aumentemos aumentemos y afectemos al

pueblo”, advirtió.