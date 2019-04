La ayuda que EE UU quitó a Centroamérica alcanza los 450 millones de dólares  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Estado precisó este martes que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda para Centroamérica afecta a una partida de 450 millones de dólares.



"La directiva del presidente para terminar los programas de ayuda al extranjero impacta a aproximadamente 450 millones de dólares", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino.



Trump ha colocado la lucha contra la inmigración irregular procedente de América Central como una prioridad de su gobierno. El presidente estadounidense acusó a El Salvador, Guatemala y Honduras de "no hacer nada" para frenar las caravanas de migrantes.



"El presidente ha determinado que estos programas no han sido efectivos para prevenir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y que no han logrado los resultados esperados", dijo Palladino.

Cierre de frontera

Donald Trump dijo este martes que está 100% listo para cerrar la frontera con México para frenar el flujo de migrantes, pese al impacto "potencialmente catastrófico" para la economía de Estados Unidos.



Si México no impide que los migrantes crucen por su territorio y si el Congreso no toma medidas "la frontera será cerrada, eso es 100% seguro", dijo el presidente estadounidense a periodistas.



El mandatario dijo que quizás se podrían cerrar algunas secciones y no toda la frontera común de más de 3,000 kilómetros.



"Seguro, esto tendría un impacto negativo en la economía (...) pero la seguridad es más importante", indicó.



La amenaza de cerrar la frontera que movió un flujo comercial de 612,000 millones de dólares en 2018, le valió a Trump advertencias de su propio campo.



El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, dijo a los periodistas que concuerda con Trump en que hay una crisis en la frontera, pero advirtió sobre las consecuencias económicas.



Varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron que se están preparando para la posibilidad de un cierre en algunos puertos de entrada debido al despliegue de efectivos para frenar la inmigración irregular, en un momento en que las autoridades esperan que las detenciones de migrantes alcancen las 100,000 personas por mes.



La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, recortó un viaje a Europa para asistir a una reunión prevista en la mañana del martes sobre la crisis en la frontera.



Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que pidió no ser identificado dijo a periodistas que todavía no se había tomado una decisión sobre el tema. "Ahora mismo todas las opciones están sobre la mesa", aseguró.

