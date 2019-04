Zonas de Francisco Morazán y Olancho que no tendrán electricidad el miércoles 3 de abril

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) publicó la lista de zonas que permanecerán sin servicio eléctrico el miércoles 3 de abril.



La suspensión del fluido eléctrico se debe la reparación de estructuras dañadas.



Las cuadrillas de la EEH realizarán el mantenimiento entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.



Aquí el listado:

Catacamas, Olancho de 8:00 AM a 4:00 PM

Residencial Los Llanos 1

Barrio La Trinidad

Residencial Los Llanos 2

15 de Septiembre

Barrio El Espino

Teletón

Colonia Nueva Patria

Residencial Rosales

Escuela El Sembrador

Gasolinera Puma

El Aguacate

La Sosa

El Coyote

Siguate

Rio Tinto

Pataste

Chicaltepe

Agua Blanca

Culmí

Santa María del Real

Generación Distribuida

Santa Maria Del Real

La Cruz

La Herradura

El Guapote

San Carlos

Guanavitas

La Cruz

Punuare

Arimis

Esquilinchuche

Potrero de Casa

Lajas

San Pedro de Catacamas

San Luis de Lajas

Boquerón

Guaimaca

Los Jobos

El Potrerillo

La Esmeralda

Colonia 21 de Noviembre

San Juan

Las Lomas

El Destino

San Quintín

La Nava

Aldea los Leones

Campamento

Las Tejeras

El Pino

Los Almendros

Barrio Lempira

Plaza Nueva

La Primavera

El Pino

El Salto

Linderos

El Barro



Francisco Morazán de 8:00 AM a 4:00 PM

El Cacao

La Lima

Concordia

El Centro

Barrio Abajo

El Portillo

Villa Vieja

Maranguiles

Terrero Blanco

Pedernales

La Bolsa

Ojo de Agua

Orica,

Santa Cruz de Guayape

Aldea San Francisco

Minas de Oro

Rancho Grande

Río Dulce

Cedros

Colonia El Recreo

El Edén

El Centro

El Rincon



Juticalpa, Olancho de 8:00 AM a 4:00 PM

Calona

Colonia El Porvenir Norte

Colonia Montefresco

Telica

Las Blancas

El Cedral

Jutiquile

SanMarcos de Jutiquile

Tempiscapa

El Ocote

Guacoca

Chichicaste

Tilapa

San Francisco de la Paz

Potrero de Casas

Magua

Gualaco

Las Águilas

Los Patios

La Maravilla

La Laguna Grande

Jicalapa

Chindona

Potrerillos

El Quebrachal

Susmay

El Came

La Empalizada

San Francisco de Becerra

El Higuerito

El Encinal

Rancho Viejo

El Espinal

El Bijagual

Cayo Blanco

Las Delicias

El Plomo

Las Llaves.