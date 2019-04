Cristiano Ronaldo causa revuelo por video junto a su hija Alana Martina

TURÍN, ITALIA.- El astro del fútbol Cristiano Ronaldo causó revuelo este martes en Instagram al publicar un video junto a su hija Alana Martina, a quien procreó junto a Georgina Rodríguez.



El jugador de la Juventus se mostró muy cariñoso con la menor de sus hijos a la que besó en la boca en más de una ocasión, acción que a la pequeñita no le molestaba y por el contrario parecía divertirle.



Pero las imágenes provocaron todo tipo de reacciones desde críticas hasta mensajes de cariño.



Algunos de sus detractores escribieron: "A mi particularmente no me gusta, no lo veo higiénico. Entiendo que los papás amamos intensamente a nuestros hijos, pero no me gusta creo que no es necesario".



Otro agregó "no me gusta besar a los bebés en la boca, pero no lo critico, hay que dejar vivir a cada quien, no le veo lo grave".



Mientras que otros aplaudieron el momento entre CR7 y su vástago. "Gente que critica no conocen lo que es el amor verdadero de un hij@ de un padre", escribió un internauta. "Qué exagerados, quién no le da besos a sus bebés", publicó otro.



"Y por qué no critican a Vicente Fernández que le da beso en la boca a su hijo Alejandro", posteó un seguidor.



Pese a los comentarios, el portugués siempre se ha mostrado como un padre amoroso con sus hijos Cristiano, Mateo, Eva María y Alana Martina.





