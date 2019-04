José Mourinho revela una de sus peleas con Paul Pogba

LONDRES, INGLATERRA.- El entrenador portugués José Mourinho reveló al diario británico Daily Mail uno de los roces que tuvo con el jugador del Manchester United, Paul Pogba.



Tras su salida de los "Diablos Rojos", el técnico trabaja como comentarista deportivo, además hace unos días dirigió el juego de las leyendas del Inter de Milán en Londrés.



En su entrevista, Mourinho no quiso dar el nombre del futbolista con quien tuvo malos ratos, sin embrago, Daily Mail confirmó que se trataba de Pogba.

"Jugábamos contra un equipo que estaba a 30 kilómetros de Manchester y un jugador me preguntó si después del partido podía regresar a Manchester por su cuenta. Le dije 'si nos fuéramos a Londres y quisieras quedarte allí, eso sería una cosa. Pero esto está cerca, no tiene sentido'", recordó el portugués .



"El chico estaba molesto. Luego ganamos el partido y me lo volvió a preguntar. Como estaba feliz, cedí un poco y le dije: 'al menos sube al bus y dile a tu chófer que te recoja a 10 minutos del estadio'", agregó.



No obstante, tras darle las instrucciones, el entrenador brindó una conferencia de prensa por lo que cuando llegó al bus notó que el futbolista no había respetado su mandato.



"Ahora, ¿cómo lidiamos con eso? ¿le dices que nunca irá en el Rolls? ¿que sólo puede ir cuando estoy feliz? o resuelves esto de otra manera y me dan 'vacaciones'", explicó en referencia a su salida del club en diciembre de 2018.



Las declaraciones de José Mourinho se dan en un momento en que Pogba es uno de los futbolistas que Zinedine Zidane tiene en su carpeta para reforzar el Real Madrid.