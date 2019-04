"Avengers Endgame": Los héroes más poderosos del planeta vuelven a pelear juntos en nuevo tráiler

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A tan solo 24 días del estreno más esperado por muchos en este 2019, Marvel Studios, a través de sus diferentes cuentas en redes sociales, hizo público este martes el último tráiler del film de The Avengers: Endgame.



"Le debemos esto a todos los que no están en esta habitación", es una de las primeras frases con las que inicia el último y emocionante tráiler de The Avengers 4.

El clip de un minuto muestra escenas importantes como el reencuentro de Tony Starck con Pepper Potts y cómo los héroes más poderosos del planeta vuelven a juntarse bajo el liderazgo de Iron Man y el Capitán América, para continuar la lucha contra Thanos.



En los primeros 28 segundos del video, Marvel muestra la participación de El hombre Hormiga, Nébula, Iron Man, Capitán America, Black Widow, Rocket, Maquina de Guerra, Running, Thor y Capitana Marvel.

Finalmente, en los últimos 20 segundos impacta la aparición del Titán Loco Thanos en un mundo destruido, preparándose para el duelo con lo que queda del equipo de Los Vengadores.



The Avengers: Endgame es la última cinta de los Vengadores del Universo Cinematográfico de Marvel y llegará a los cines el próximo 26 de abril, con altas expectativas a superar lo realizado hace un año atrás en Infinity War.