TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El hondureño Alberth Elis, que juega en el Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos, figura como uno de los mejores cuatro jugadores de la jornada cinco.



El delantero catracho que anotó en el triunfo ante el Colorado Rapids, el pasado fin de semana, podría convertirse en el mejor de la semana una vez concluida la encuesta que colocó la cuenta oficial de la MLS en Twitter.



En la competición por el mejor de la jornada cinco también aparecen Carlos Vela, Alejandro Pozuelo y Gerso Fernandes.



No es la primera vez que el legionario Alberth Elis sobresale en una nominación. La MLS ha incluido en varias ocasiones al hondureño entre los mejores 11 de la semana.



Podrás votar por el hondureño en la siguiente dirección:





Week 5 saw some brilliant individual performances.



Who should be named Player of the Week?