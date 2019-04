Estados Unidos reduce condena a Juving Suazo, ligado a “El Negro” Lobo

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Colaborar con agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) e identificar a sus principales socios le trajo buenas noticias al narcotraficante hondureño Juving Alexander Suazo Peralta, alias “Chancleta”, ligado al cartel de Carlos “El Negro” Lobo.

La justicia de Estados Unidos redujo la condena de 17 años y tres meses de prisión a ocho años y cinco meses de cárcel en su contra.

Y la misma podría reducirse más en los próximos meses, según certifican documentos judiciales a los que tuvo acceso EL HERALDO.

Juving Suazo cumplió recientemente cuatro años preso en una cárcel de Miami, y pronto podría recobrar su libertad.

Al igual que el capo de la droga Luis Alonso Valle, su compatriota Juving Suazo ha participado en varios juicios para hundir a narcotraficantes, entre ellos, el hondureño Arnulfo Fagot Máximo, en colaboración con la DEA.

En uno de los juicios, “Chancleta” aseveró que inició a traficar con cocaína desde 2006, junto a su amigo “El Negro” Lobo, que fue sentenciado a 20 años de cárcel en el distrito sur de Florida.

El hondureño es originario de Roatán, Islas de la Bahía, donde trabajó como capitán de un barco pesquero, lo que le facilitó introducirse al negocio.

¿Qué tipo de cosas hiciste por la droga de Carlos Lobo?, le consultó un fiscal al hondureño en el juicio de Arnulfo Fagot Máximo.

“Primero comencé a trabajar como capitán de uno de sus botes y luego comencé a organizar todas las carreras desde Colombia y Panamá hasta La Ceiba y de allí a San Pedro Sula”, manifestó Suazo.

¿Y las drogas vendrían directamente a La Ceiba desde Colombia y Panamá?, increpó el fiscal estadounidense.

A lo que el hondureño respondió; “No, siempre paraban en La Mosquitia, luego en Limón, Colón, y finalmente en La Ceiba, bueno, en general, hacíamos una parada en Limón, porque si venías desde La Mosquitia, el tiempo no era suficiente para llegar hasta La Ceiba, para ocultar los barcos en los que traíamos las drogas. Así que normalmente íbamos a Limón, pasábamos la noche, descansábamos y luego seguíamos”.

En su testimonio, el hondureño reflejó que no era oportuno salir con la droga desde La Mosquitia sin hacer una parada previa en Limón porque de lo contrario llegarían en horas de la madrugada a La Ceiba.

¿Por qué no puedes esconder barcos en La Ceiba?, preguntó el fiscal.

“Bueno, porque en La Ceiba solo hay un pequeño río que está justo al lado del muelle, y ahí es donde llegan todos los barcos de esa zona, incluidas las fuerzas navales. Así que realmente no hay lugar para ocultar el tráfico de drogas en los botes”, aseguró.

¿Es Limón un buen lugar para esconder botes?, le consultó el funcionario.

“Sí, señor. Porque es un río más grande, y todos allí ayudan a esconder cosas, nadie habla de eso”.

Al ser consultado sobre quién recibe las drogas en el sector de Limón, Juving Suazo Peralta manifestó una persona identificada solamente con el alias de “Rambo”, ligado al cartel de los Montes Bobadilla, que se encargaba de recibir los cargamentos.

El hondureño identificó al clan de los Montes Bobadilla y a Arnulfo Fagot como una poderosa organización dedicada al trasiego de cocaína desde la isla de San Andrés, Colombia, hasta Raya, municipio de Gracias a Dios.

¿Y trabajaste regularmente con el señor Arnulfo Fagot en La Mosquitia?, le preguntó el fiscal.

El narco hondureño respondió que, “no, porque el señor Lobo siempre tuvo miedo, bueno, Arnulfo era bueno para recibir envíos, pero también era conocido como alguien que robaría esos cargamentos”.

No obstante, dijo que “El Negro” Lobo tenía su propia estructura para recibir la coca en La Mosquitia, que era liderada por los señores “Otto Echeverría Horlack, Morán Horlack y Juan Molina”.

Alias “Chancleta” aseveró que conoció al acusado Arnulfo Fagot en 2009 en Puerto Lempira. “Otto me lo presentó en Puerto Lempira. Yo estaba en La Mosquitia en ese momento porque estaba esperando un barco que venía de Panamá, traía 2,200 kilos para Lobo, y fuimos a Puerto Lempira para conseguir repuestos, algunas bombas, tanques para el barco que había tenido un problema”.

En otra ocasión, manifestó que Fagot Máximo le ayudó a rescatar una lancha cargada de cocaína que venía desde Panamá, pero que sufrió un percance frente a las costas de Nicaragua.

“Era 370 kilos cocaína, estaban en un pequeño bote con dos motores. Al día siguiente, alrededor de las 10:00 AM, el capitán del barco me contacta y me dice que tiene problemas con la gasolina, que no tiene lo suficiente para llegar a La Mosquitia porque el mar se puso muy activo. Fue entre San Andrés y Nicaragua”, aseguró.

Señaló que sus socios Juan Molina y Vladimir Borjas no pudieron solucionar el problema, por lo que se tuvo que poner en contacto con Arnulfo Fagot, que lo ayudó a rescatar la droga. En esa oportunidad, Fagot puso a disposición de “Chacleta” un barco con siete barriles de gasolina. Este favor le costó al hondureño unos 50 mil dólares (1.2 millones de lempiras).

El lunes, EL HERALDO reveló que el capo de la droga Luis Alonso Valle Valle comenzó a negociar con la DEA y a salpicar a sus más cercanos colaboradores.

Valle Valle estaría recibiendo en los próximos meses una reducción en su condena, si continúa desenredando toda la red de narcotráfico en la que se vio involucrado desde 1997.