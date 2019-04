Hannah de Turcios recuerda a su madre Ninoska de Ponce con emotivos videos

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Hannah de Turcios, la hija de la fallecida pastora Ninoska de Ponce, recordó a su madre con dos videos que publicó en su cuenta de Instagram en los cuales se le aprecia junto a la pastora de la Iglesia Ebenezer danzando con regocijo.



Hannah acompañó su publicación con una sencilla, pero seguramente valiosa frase en su vida: "Dynamic duo (Dúo dinámico)".



Los comentarios de los miembros de la congregación Ebenezer, quienes lamentaron profundamente la muerte de Ninoska de Ponce, no se hicieron esperar en los videoclips.



"Amo ver este video", "Ejemplo a seguir, dejó un buen legado", "Me gozaba tanto verlas juntas en el altar", "No me canso de verlas, bendiciones y consuelo del cielo", "Mi pasión por danzar se activó hace 15 años cuando escuché a mamita Ninosh cantar y danzar", se lee en la red social.



Hannah de Turcios junto a sus padres Germán Ponce y Ninoska de Ponce.







Luto

Ninoska de Ponce murió el pasado 23 de marzo de 2019 tras una ardua lucha contra el cáncer.



La guatemalteca junto al pastor Germán Ponce pastoreaban el ministerio en la ciudad industrial de Honduras desde hace varios años. Perdió la vida en medio del pesar de quienes estuvieron al pendiente de su salud.

La pareja de pastores Ninoska y Germán Ponce.







Ninoska de Ponce era reconocida por su hermosa voz y las canciones que interpretó a lo largo de su carrera en la iglesia.