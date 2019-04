Policía municipal dispara contra un bus rapidito en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un policía municipal disparó este lunes contra un bus rapidito que supuestamente habría intentado atropellarlo en el bulevar del Norte, en San Pedro Sula.



El policía, identificado como Manzanos, relató que él se encontraba en ese sector para ayudar a los peatones a cruzar la vía cuando ocurrió el incidente.



"Él está tapando la salida de la bahía de los buses y yo le digo que mueva el rapidito para que deje libre y no haya problema para la circulación de vehículos", contó el policía municipal.

En el testimonio el empleado de la alcaldía sampedrana continuó diciendo que el transportista cerró la ventana del bus y luego la abrió para insultarlo.



"Yo le tomé los datos del número y la placa y cuando venía para acá lo detuve y le dije que me bajara a la gente porque iba decomisado el rapidito. Un compañero le puso un cono adelante. Primero le tiró el rapidito al cono y luego se vino sobre mí, entonces fue cuando yo me defendí", detalló el hombre sobre los tres disparos que le hizo a la unidad.



El conductor, por su parte, dijo que él hizo la parada adelante de la bahía porque estaba llena de buses y que cuando arrancó la unidad el uniformado estaba enfrente tomando fotografías y posteriormente le sacó el arma.



"Cuando yo quiero arrancar se me pone enfrente y saca el arma y me hace el primer impacto en la llanta", alegó el conductor sobre los disparos, especialmente porque los pasajeros estaban dentro.

Afortunadamente no se reportan personas heridas tras el incidente.

La unidad fue retenida por miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes dijeron que investigarán el incidente.