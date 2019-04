Ibrahimovic y Vela iluminan Los Ángeles; Pozuelo enciende

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El mexicano Carlos Vela, con un triplete, y el sueco Zlatan Ibrahimovic, con dos tantos de penal, iluminaron este fin de semana Los Ángeles en la Major League Soccer en una jornada en la que el español Alejandro Pozuelo debutó a lo grande en Toronto.



Vela firmó su primer hat-trick con la casaca del LAFC y sigue demostrando por qué es considerado el máximo favorito a hacerse con el premio al MVP al final de la temporada.



Los angelinos ocupan el primer puesto de la Conferencia Oeste con 13 puntos en cinco partidos y con seis tantos del azteca desde el comienzo de la campaña, lo que lo sitúa en lo más alto de la tabla de artilleros de la liga.



El sábado, Vela no tuvo piedad del San José Earthquakes del DT argentino Matías Almeyda, dejando uno de los mejores goles del año en el aplastante triunfo de los suyos 5-0.



Y es que, con 3-0 en el marcador, Vela se inventó un disparo muy lejano con el interior de su botín izquierdo que se alojó en la escuadra del arquero local, dejando boquiabiertos a los presentes.



El uruguayo Diego Rossi fue el encargado de cerrar la goleada poco después, dejando a los Quakes en el último lugar del Oeste, sin unidades tras cuatro contiendas, con dos tantos a favor y 14 en contra.



Mientras, sus vecinos Galaxy derrotaron 2-1 este domingo al Portland Timbers en el último compromiso de la fecha con un doblete de Ibrahimovic desde el punto de penal.



Los californianos, después de perderse los playoffs la campaña pasada, aspiran a pelear con el LAFC por los puestos de cabeza de su zona y suman nueve puntos en cuatro partidos.



Ibrahimovic abrió el marcador a los 33 minutos y lo cerró a los 65 con dos lanzamientos desde el punto de penal.



Pozuelo se luce, Rooney asombra

En Toronto, el español Pozuelo hizo su debut con el cuadro canadiense luego de ser contratado recientemente como Jugador Designado y convirtió el encuentro en su particular espectáculo.



Pozuelo, de 27 años y ex del Genk belga, mostró su calidad con una gran asistencia a Jozy Altidore en el primer tanto a los siete minutos, firmó el segundo desde el punto de penal a los 58 y puso el 3-0 a los 78 antes de que Jay Chapman cerrara la goleada 4-0 sobre el New York City FC.



En Orlando, Wayne Rooney transformó un tanto que parecía imposible en la victoria 2-1 del DC United ante los de Florida.



Con 1-0 a favor, el exdelantero del Manchester United y el Everton dejó su impronta con un gol de falta cercano al córner que entró por la escuadra y selló la victoria visitante.



El cuadro capitalino, colista la temporada pasada antes de que Rooney aterrizara en la MLS, ocupa ahora el primer puesto en el Este con 10 puntos en cuatro partidos. La aportación del inglés, secundando a Vela en la tabla de máximos anotadores con cuatro goles, ha resultado clave.