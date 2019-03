Programa de Fox News llama al Triángulo Norte "países mexicanos"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El programa Fox & Friends del canal de televisión Fox News llamó países mexicanos a Honduras, Guatemala y El Salvador en uno de sus encabezados.



Durante el desarrollo del programa, donde se tocaba el tema de la suspensión de ayuda por parte de Estados Unidos al Triángulo Norte, el rotulador cometió un grave error.



En el cintillo se escribió: "Trump cuts U.S. AID to 3 mexican countries" (Trump recorta la ayuda estadounidense a 3 países mexicanos), haciendo referencia a los países centroamericanos.



Inmediatamente las críticas en las redes sociales no pararon, por lo que los presentadores se vieron obligados a aclarar la situación minutos después.



“Tuvimos un gráfico inexacto en pantalla mientras abordábamos esta historia. Solo queremos ser claros, la financiación se está cortando a los tres países centroamericanos. Nos disculpamos por el error, nunca debería haber ocurrido", justificaron.



Suspensión de ayuda

El gobierno del presidente Donald Trump anunció que está suspendida la ayuda directa de Estados Unidos a tres países centroamericanos.



El Departamento de Estado precisó en un comunicado que suspenderá los pagos de 2017 y 2018 a El Salvador, Guatemala y Honduras.



Tras el anuncio, el gobierno de Honduras lamentó las políticas contradictorias de EE UU y llamó a los países del Triángulo Norte tomar medidas sobre el tema.

Habla Fox News de «los tres países mexicanos», porque así funciona para muchos gringos: al sur de la frontera todo se llama México. Y al chile sí, Latinoamérica es una, y es mucho más bonita que Estados Unidos y sus paisajes llenos de McDonald's.



¡Se tenía que decir y se dijo! — Pablo Rendón (@pagusrendon) 31 de marzo de 2019