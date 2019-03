Alberth Elis anota, provoca dos autogoles y puso una asistencia en el triunfo del Houston Dynamo

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El delantero hondureño Alberth Elis metió uno de los cuatro goles con los que el Houston Dynamo goleó al Colorado Rapids en la MLS de Estados Unidos.



El hondureño jugó uno de sus mejores partidos, además de la anotación provocó dos autogoles y puso la asistencia de gol para terminar la goleada contra su rival. Con el partido de esta noche el Houston consigue su tercer victoria de la temporada.



En el campo estuvo Alberth Elis, Bonieck García y Maynor Figueroa, mientras que Romell Quioto continúa recuperándose de una lesión en una rodilla que sufrió en el segundo entrenamiento con la Selección de Honduras previo al juego contra Ecuador.



Después de la lesión el jugador catracho regresó a Houston para una evaluación del cuerpo médico y posteriormente comenzar la recuperación.

.@alberthelis17 didn't need the defender's help to get this one in!https://t.co/rrHFBQoexL