Artículo de Octavio Carvajal: ¡Goleado Callejas!

Octavio Carvajal

Los santeros que aseguraron en diciembre de 2015 que el expresidente Rafael Leonardo Callejas –acusado de regar mojes para traficar partidos mundialistas- regresaría pronto al país, no atinaron ni un ápice. Ya pasaron más de tres años y el “biónico” –con grillete y desafiando una dura enfermedad- oirá la goleada judicial hasta en mayo próximo.

Octavio Carvajal Así como vamos, Honduras quedará desolada. La embarran con el narcotráfico y con el fútbol. Muy extraño que Nasralla, que tanto riñe la corrupción, jamás olió el pus en la FIFA ni en la Fenafuth.

Fuerte traqueteo en altas esferas sociales, políticas y empresariales provocó el pedido de Callejas tras el arresto del Alfredo Hawit, exvicepresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) sindicados –en su momento- de haber tenido su propia “dry clean”, siendo cabezas de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth).

Corruptos

Recordamos cuando Loretta Lynch, entonces fiscal general estadounidense, afirmó tajante que los señalados y detenidos por millonarios bañes futboleros “no contentos con secuestrar el deporte más popular del mundo por décadas, estos acusados trataron de institucionalizar su corrupción para asegurarse de que podían vivir de ella”.

Grave imputación contra Hawit y Callejas Romero. Sondeos del imperio los señalan de cometer pillerías recibiendo o dando coimas millonarias, transando partidos olímpicos, además de un sinnúmero de traslados bancarios irregulares, pagos inflados en hoteles, jets privados, entre ristra de gozos a puro balompié bajo el grito “Honduras al mundial”.

Hawit y Callejas aguardan fallo. El primero tiene incierto su panorama, mientras que el expresidente hondureño podría recuperar su libertad con su salud deteriorada. Mejora, según dicen, poco a poco, luego de un trasplante de médula ósea por sufrir una virulenta leucemia. Sus parientes aseguran que retornará pronto a su palacio en El Hatillo. Callejas solo habla de Dios, alejado de redes sociales.

Un día antes de volar a Estados Unidos para enfrentar la justicia, Callejas dijo: “Ni un cinco me he robado; me duele toda esta situación, pero la vamos a enfrentar”. Medio mundo, entre familiares, amistades y correligionarios, lo soñaron pronto por Honduras. Empero, pasados más de tres años, su regreso sigue en duda. En mayo próximo se sabrá su suerte.

Cabales

Pesquisas implicaron a 16 personajes de Centroamérica y Sudamérica. Conspiraron desde 1991 solicitando gangas por derechos de transmisión. Así, obtuvieron 200 millones de dólares. Figuran dirigentes deportivos, ejecutivos de marketing y mandaderos cuyos nombres saltaron mundialmente. Unos murieron en medio de su encierro y otros siguen aturdidos por la goleada recibida por parte de la justicia gringa.

Bancos atajaron colosales dádivas. El ágape bañó a damas de caché. A escondidas sellaron tantos enfáticos. Anotaron de cabeza, a balón parado, de palomita, acostados, de medio lado. El gol de tijereta fue el que más celebraron en la repartición. ¡Carajo, qué muchachos! Callejas permanece engrillado y en recuperación.

Viene el próximo Mundial y, por los vientos que soplan, no habrá más “biónico”. Fallaron los pitonisos. ¡Me duele!