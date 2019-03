Gobierno de Honduras lamenta las políticas contradictorias de Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández lamentó este sábado la decisión de los Estados Unidos de suspender la ayuda a los países del Triángulo Norte, que los conforman Honduras, El Salvador y Guatemala.



El Departamento de Estado precisó en un comunicado que suspenderá los pagos de 2017 y 2018 a El Salvador, Guatemala y Honduras. EE UU no dio una explicación inmediata de la medida, pero Trump ha vuelto la desaceleración de la inmigración de esos países a través de México un tema fundamental de su presidencia.



"Les estábamos dando 500 millones de dólares. Les estábamos dando mucho dinero pero ya no habrá más dinero. Ellos arreglan estas caravanas en algunos casos y ponen a la peor gente en ellas, no a los mejores", dijo Donald Trump, presidente de EEUU.



Rápidamente el gobierno hondureño emitió un comunicado donde condenó las políticas contradictorias de las Agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América y los distintos Poderes del Estado



Seguidamente, Estado propuso a los países vecinos de El Salvador y Guatemala evaluar conjuntamente las iniciativas en el Triángulo Norte, para velar por la "soberanía y dignidad de cada nación".

Comunicado integro del gobierno de Honduras ante la decisión de los Estados Unidos.