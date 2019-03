Fundación Arcadia denuncia trato inhumano a migrante hondureño obligado a utilizar grilletes

Redacción

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Fundación Arcadia denunció este domingo el trato cruel e inhumano de una empresa hacia un migrante hondureño en Estados Unidos.



La Fundación Arcadia hace referencia al caso del compatriota "Darvin Nai Carias Medina, padre de dos hijos y técnico en soldadura de estructuras pesadas, el cual ha tachado de "insólito y simplemente patético".



"Esta empresa privada, Libre by Nexus, Inc en los Estados Unidos, para garantizarse una deuda o una obligación de carácter estrictamente privado, le coloca un Grillete Electrónico con GPS a un ser humano, como si fuera un esclavo o un objeto material que les pertenece y para colmo le imponen a éste pagar mensualmente la suma de 420 dólares (10,323.60 lempiras al cambio actual) simplemente por cargar el aparato que los mismos le obligan a portar y ese monto es totalmente independiente de la suma que le adeudan por el préstamo que les hacen".

Seguidamente, la organización con sede en EEUU, advierte que el caso del hondureño "podría ser la evidencia que apunta al uso de prácticas análogas a esclavitud de inmigrantes en pleno Siglo XXI, a través de la contratación de una fianza con la empresa Libre by Nexus, Inc registrada en el Estado de Virginia".



Según Robert Carmona-Borjas, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Arcadia, "la esclavitud ha alcanzado nuevas formas de seguir existiendo. Ya no se vende a los seres humanos en mercados, sino que es el mismo mercado quien los somete a estos hechos de esclavitud, ante lo que parece ser la mirada pasiva de los Jefes de Estado de los países de origen de estos indocumentados, que hasta ahora no se han pronunciado oficialmente ante estas prácticas abominables, ni tampoco han intentado ningún recurso legal para proteger a sus nacionales, a pesar que estos gobiernos Centroamericanos se benefician de la migración masiva de sus nacionales hacia los Estados Unidos y otros países del primer mundo, en la búsqueda de superar las necesidades que el Estado no les puede brindar a sus nacionales".





Asimismo, Fundación Arcadia lamenta "que en pleno Siglo XXI un país como los Estados Unidos que se ufana de ser el mayor defensor de los Derechos Humanos en todo el mundo, mantenga una actitud pasiva a casos tan graves, que, como éste, suceden en su territorio. Sin embargo, el Vicepresidente de Arcadia Foundation expresa que la actuación del Gobierno de Honduras es aún muchísimo más grave".



Según Carmona-Borjas, la situación del catracho fue debidamente denunciada ante la Embajada de Honduras en Washington DC el pasado 18 de Marzo de 2019.



Seguidamente el comunicado detalla que "a pesar de haber transcurrido hasta hoy (30/03/2019) más de 15 días desde que le entregaron la denuncia a la señorita Assunta García quien pareciera desconocer los protocolos diplomáticos y gubernamentales, pues según él, dice que esta funcionaria les expresó que para ir a entregar cualquier denuncia por escrito en la Embajada tenían que primero haber notificado a la Embajada para que ésta les dijera cuándo los podía recibir. Fin de mundo.

Permiso a ella para denunciar. La actitud arrogante y displicente de esta funcionaria diplomática hondureña quien a todas luces evidencia no poseer ningún título universitario en el área de política internacional o en temas relacionados, me recuerda a las típicas prácticas del Chavismo de colocar a gente incapaz en altas posiciones y cuyas únicas credenciales son ser hijas de algún alto funcionario del régimen bolivariano", afirmó el activista de Derechos Humanos, Robert Carmona-Borjas.



"Hasta el día de hoy, aún esta señorita Assunta ni siquiera ha llamado al joven Darvin Carías o a la Fundación Arcadia para darle cuenta de la cita que éstos le pidieron para hablar sobre este caso con el Embajador de Honduras en los Estados Unidos, el señor Marlon Taborá".



"En ese mismo sentido el representante de la Fundación Arcadia que tiene más de una década en la lucha contra la Corrupción y las violaciones a los Derechos Humanos, le imputa responsabilidades al mencionado Embajador, al decir que éste tampoco ha tomado hasta el momento, medidas concretas para apoyar la solicitud de asistencia que este ciudadano de Honduras le hizo a través de la comunicación que consignaron en la Embajada el pasado 18 de Marzo, sin importar que el joven Carías Medina, al igual que como todos los hondureños que se encuentran fuera de su país, con su trabajo y esfuerzo aportan al país nada más y nada menos que el 19.5% del Producto Interno Bruto de Honduras a través de las remesas que éstos le envían a sus familiares, para cubrir las necesidades básicas que el Estado no puede garantizarles.



Es decir, que US$1 de cada US$5 Dólares de la economía anual del País proviene de las remesas que envían los migrantes hondureños que como éste, se encuentran en el exterior y el Estado se desentiende de ellos".



Carmona-Borjas le reclame al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández "que lo mínimo sería esperar que el gobierno de Honduras prestara atención prioritaria a la defensa de los Derechos Humanos de sus ciudadanos en el exterior y en particular en los Estados Unidos de América que es donde se encuentra concentrada la diáspora hondureña de mayor tamaño.



Por último exhorta a las autoridades hondureñas a actuar en contra de esta empresa privada americana que coloca a un migrante de su país en una relación de Esclavitud intolerable y que junto con la Fundación Arcadia y otros factores de la sociedad civil deben denunciar y combatir entre todos, pues afirma que es deber de todos impedir que este método inhumano y dantesco se establezca como práctica aceptable en una sociedad que debe vivir en libertad y en el respeto pleno de todos los Derechos Humanos de todos.



Antiguas denuncias

No es la primera vez que esta empresa recibe señalamientos, en un reportaje realizado por Univision Noticias, detalla que la firma enfrenta tres investigaciones estatales y una federal por prácticas cuestionables contra los inmigrantes, entre ellas posible fraude y engaño.



Vale recordar, que en el 2015, la congresista Norma Torres exigió a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que investigue a una compañía de fianzas que coloca grilletes como garantía de pago.



“Esta compañía se está aprovechando de individuos vulnerables, de bajos recursos, que están desesperados de ser reunidos con sus familias. Están tratando a estos inmigrantes como criminales comunes y cobrándoles cantidades exageradas de dinero por este supuesto servicio”, lamentó en una cata la parlamentaria.

Por su parte, la empresa señalada publica vídeo, en su cuenta de Facebook, de sus logros con los migrantes, además destaca que su trabajo ha ayudado a reunificar familias que presentan problemas migratorios en los Estados Unidos.