¿Se está formando una caravana madre en Honduras?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El flujo migratorio desde Centroamérica hacia el norte, que nunca se detuvo, ha cobrado fuerza con la formación de caravanas en los últimos meses y tiene en jaque a los gobiernos de Estados Unidos y México.



Esta semana, la responsable de la política interna de México aseguró que estaría por formarse en algún país centroamericano una caravana sin precedentes, la mayor hasta ahora, con supuestamente más de 20,000 integrantes.



Hasta ahora, sin embargo, no ha habido ninguna señal específica de que se esté congregando un grupo de esa magnitud.



A continuación, un vistazo a lo que se dijo y lo que se sabe hasta ahora en torno a la formación de alguna caravana:



¿SE ESTÁ FORMANDO UNA “CARAVANA MADRE?

La secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, fue quien se refirió a ella. “Tenemos conocimiento de que se está formando una nueva caravana en Honduras, que la llaman la caravana madre, y que están pensando que puede tener de más de 20,000 personas”.



Según dijo había hablado del tema en Miami en un encuentro con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.



Hasta ahora las caravanas han sido de 1.000, 2.000 o 3.000 personas y otras de varios cientos. La mayor, a fines del año pasado, alcanzó los 7.000 integrantes y en algunos puntos se estima que pudo llegar a los 10.000, pero la magnitud de la que habló Sánchez Cordero sería casi el doble, lo que podría tener consecuencias imprevisibles.



“Ustedes podrán imaginarse el tamaño, la dimensión de este flujo migratorio que, a veces, es tráfico humano de crimen organizado”, agregó.



¿QUÉ DATOS HAY DE QUE SE ESTÁ FORMANDO UNA CARAVANA TAN GRANDE?

Más allá de la declaración de la funcionaria mexicana, las evidencias que ha podido encontrar AP señalan que, aunque sí se están formando otras caravanas, nada indica de momento que alguna pueda ser de esa magnitud.



Hay grupos en las redes sociales que hablan de una nueva salida en paralelo desde Honduras, El Salvador y Guatemala prevista para el 30 de marzo. Sin embargo, un chat de salvadoreños en WhatsApp tiene poco más de 200 integrantes. Eso sí, bien organizados.

Ofrecen consejos básicos a sus integrantes: “si puede sacar su pasaporte mucho mejor”, “ser puntuales ya que no será culpa de nosotros si los dejamos” o “si llevan niños llevar documentación completa de lo contrario no podrá pasar la primera frontera”.



En Honduras, varias personas contactadas habitualmente por AP en San Pedro Sula vinculadas al tema migratorio dijeron no saber nada.

LEA ADEMÁS: Estados Unidos anuncia que suspende ayuda para Honduras, Guatemala y El Salvador



¿ALGUIEN MÁS HA HABLADO DE LA “CARAVANA MADRE”?

Sí, pero el resto de la gente que se ha referido a ella ha sido para desmentirla.



La vicecanciller hondureña Nelly Jerez afirmó que “no hay ningún indicativo de esa caravana" y añadió que “ese tipo de información promueve a que la gente salga del país".



La organización no gubernamental Pueblos sin Fronteras, el colectivo que acompañó las caravanas más grandes hasta el momento, emitió un comunicado rechazando las declaraciones de la funcionaria mexicana.



“Olga Sánchez Cordero incita una ‘caravana madre’ alentada por traficantes para promover miedo y justificar políticas más severas de contención en contra de migrantes que huyen de Centroamérica”, indicó la nota.



El político hondureño que acompañó la caravana de octubre que salió de San Pedro Sula, Bartolo Fuentes, dijo que esas declaraciones son “parte de los planes del gobierno de Estados Unidos”. “Es un invento para justificar sus acciones”.



¿CUÁNTAS CARAVANAS DE MIGRANTES HA HABIDO ULTIMAMENTE?

Desde fines del año pasado el flujo de migrantes que se unen y optan por hacer su trayecto desde Centroamérica a Estados Unidos a cara descubierta no ha cesado, pero desde principios de año los grupos han recibido menos atención mediática.



En estos momentos una caravana de unas 2.500 personas atraviesa el sur de México y otro grupo, aparentemente más pequeño, lo sigue y podría unírsele.



Esta forma de viajar se ha popularizado porque, al unirse, los migrantes no tienen que pagar a coyotes o guías y se sienten más protegidos ante los innumerables peligros que los acechan en el camino ya que es habitual que sean robados, extorsionados, secuestrados o incluso desaparecidos por grupos del crimen organizado.



La secretaria de Gobernación mexicana insistió en la necesidad de ver quién organiza y financia estas caravanas porque detrás de ellas podría estar, además de la necesidad, el crimen organizado. Y el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador fue más allá al preguntarse si detrás no hay también "propósitos políticos, electorales".



¿QUÉ DICE ESTADOS UNIDOS SOBRE LA ‘CARAVANA MADRE’?

Estados Unidos no ha hecho mención del término. El presidente Donald Trump volvió a amenazar con cerrar la frontera con México y acusó a su gobierno y a los de Centroamérica de no hacer "nada" para evitar que los migrantes crucen la frontera de Estados Unidos de manera ilegal ante las nuevas cifras de personas que intentan llegar al país.



"Ellos sólo hablan, pero nada de acción. Igualmente, Honduras, Guatemala y El Salvador han recibido nuestro dinero durante años y no hacen NADA", tuiteó.



Las declaraciones del presidente contrastan con las de la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen que se reunió con sus homólogos de Honduras, Guatemala y El Salvador y se mostró satisfecha con el acuerdo logrado para compartir más información y combatir el tráfico de personas y el crimen organizado.



Nielsen no se refirió a ninguna caravana, pero mostró su preocupación por la actual “crisis migratoria sin precedentes”.



¿LAS AUTORIDADES ESTÁN HACIENDO ALGO PARA FRENAR LAS CARAVANAS?

A fines del año pasado Estados Unidos amenazó a los países centroamericanos con recortarles la ayuda si no frenaban el flujo de migrantes, pero la pobreza, la falta de empleo y la violencia han hecho que cientos de familias sigan queriendo buscar un futuro mejor en otro país.



En febrero, la administración Trump empezó a poner en marcha un plan piloto, todavía muy incipiente, para desahogar su frontera y que algunos solicitantes de asilo, sobre todo familias, esperen el proceso en México, lo que no gustó a las autoridades de este país, aunque optaron por aceptar a esos retornados.



El gobierno de López Obrador ha apostado por fomentar el desarrollo de los países de origen y por facilitar permisos de trabajo en México.

Desde fines del año pasado México ha concedido al menos 15,000 visas humanitarias que permiten a los migrantes permanecer y trabajar en México, pero ahora el Ejecutivo ha dicho que ha paralizado la concesión de tales visas y, en su lugar, quiere ofrecer permisos de visitantes más controlados que sólo permiten al migrante radicarse y trabajar en el sur de México, con lo que se evita que lleguen a la frontera con Estados Unidos.



De forma paralela, la secretaria de Gobernación anunció que se instalará una especie de cinturón de contención de fuerzas federales en el istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha del sur de país.

Según Sánchez Cordero será para evitar que ingresen en el país miembros del crimen organizado o con antecedentes penales, pero todo apunta a que, si se concreta, se frenará el viaje de los migrantes hacia el norte.