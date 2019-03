Jonathan Paz y Martín Bonjour aún no reciben el alta médica 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La zaga merengue se ha visto diezmada esta semana con las baja de Jonathan Paz y Martín Bonjour, quienes han entrenado por separado por ciertas molestias.



Paz ha presentado una molestia en su rodilla izquierda, mientras que Bonjour sufre de cargas musculares y eso los ha llevado a tener una recuperación especial.



A pocas horas para enfrentar al Platense, los dos defensores no han recibido el alta médica y son duda para este compromiso del domingo.



"El dictamen médico lo esperamos tenerlo hoy, los jugadores siempre están con la ganas de estar en el partido, pero clínicamente esperamos que nos den la respuesta el doctor y saber si están habilitados", comentó Mario Beata.



Y agrega. "Estamos esperando esperando el alta médica y ver si lo van a tomar en cuenta o no".

Lo que tiene claro el cuerpo técnico del Olimpia es que no van arriesgar el estado de salud de los dos defensores y si no están a un cien por ciento no serán utilizados en este compromiso.



"Mucho menos hoy, pero lo bueno es que tenemos un plantel que ha venido cambiando y muchos han venido jugando y todos están listos".



Ante la baja de estos dos jugadores, los que levantan las mano para sustituirles son Elvin Casildo y Ever Alvarados, dos zagueros que ya han vestido la camisa del club.