Jugadores de Motagua llamados a la Selección Nacional pasaron por "la barbería"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los cuatro jugadores de Motagua que permanecieron concentrados con la Selección Nacional regresaron al Nido totalmente rapados.



Como es costumbre en la H, el futbolista que es llamado por primera vez pasa por la "barbería".



En este caso los jugadores del Ciclón, Omar Elvir, Héctor Castellanos, Denil Maldonado y Kevin López no jugaron ni un minuto, pero los barberos de la Bicolor (entre ellos Rubilio) no los perdonaron.



"Maynor Figueroa fue el que dio la orden y uno de los que nos cortó el pelo fue Rubilio", contó Maldonado.



"Ya es una tradición independientemente de que hayas jugado o no, nosotros tuvimos que acatar las órdenes", siguió diciendo el central.



Mientras tanto, Omar Elvir recordó que "la experiencia en la Selección fue muy linda, yo no me quiero conformar con este único llamado y quiero estar hasta el final del proceso", señaló El Burrito.



Mientras tanto, Kevin López confesó que "nos tocó ir al barbero, son cosas de grupo y venimos muy contentos por ese llamado, no pudimos jugar pero vamos a seguir peleando por ese llamado a la Selección. Tengo una gran competencia por el puesto y seguiremos luchando por jugar".

Motagua compartió en sus redes sociales la fotos de sus jugadores que debutaron con la H.

