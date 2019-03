El último y amenazante mensaje que envió el "rey del cachopo" a la hondureña Heidi Paz: "Vamos a tener un problema y serio"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El culpable del brutal asesinato de Heidi Paz, la hondureña que fue desmembrada en España, aún sigue sin conocerse. El caso lleva varios meses en la palestra pública y también en el territorio nacional, donde sus familiares claman justicia.

Recientemente el portal telecinco.es expone los datos arrojados tras el desencriptado del teléfono de César Román, conocido popularmente como el "rey del cachopo". Él es el principal sospechoso del crimen de la fémina que apareció descuartizada en una maleta, con cortes precisos hechos con cuchillos, muy parecidos a los que usaba el chef en sus restaurantes.

El informe policial revela que el 1 de agosto de 2018, el "rey del cachopo" envió, a través de WhatsApp, un mensaje con tono amenazante y enfurecido a Heidi Paz. "Coge el p*** teléfono. Me estoy calentando. Dónde h***** estás... contesta c**** me parece que no estás entendiendo nada... llámame que vamos a tener un problema y serio", le dijo.

Los investigadores descubrieron un total de 1,566 chats registrados, la mayoría de Messenger y Whatsapp.

Furioso Unos audios del 'cachopo' revelan cierta agresividad contra su pareja.

En el aparato telefónico también se descubrió su peculiar gusto por las armas, la pornografía y la búsqueda en Google: "descuartizada Usera" ((uno de los 21 distritos que conforman la ciudad española de Madrid), justo después de que él se ocultara en un restaurante del barrio de Delicias, Zaragoza.

En los textos también descubrieron que el famoso chef español manifestaba, de manera constante, que le gustaba castigar a las mujeres para que "supieran quién manda".

El 3 de agosto de 2018 buscó en Google las características de la pistola browning 9 milímetros.

Hasta hoy el "rey del cachopo " sigue defendiendo su inocencia y asegura que no tuvo nada que ver en el crimen de la hondureña de 25 años de edad.





Pruebas

Hasta ahora las tres pruebas más importantes que podrían incriminarlo son: unas llaves, una llamada desde su celular y el testimonio de un taxista que lo llevó con la maleta en la que hallaron el cuerpo de la víctima.



1. La llamada: Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ordenó un rastreo de las últimas llamadas realizadas desde el celular del "rey del cachopo". Al final las investigaciones revelaron que habló el 5 de agosto de 2018, a las 16:21, a una empresa de Radiotaxi. Además, las pesquisas revelaron un intenso tráfico de llamadas durante los meses que permaneció desaparecido. Ahora intentan saber con quién habló y si alguien le ayudó a eludir la justicia.



2. Las llaves: Las autoridades también exponen que el "rey del cachopo" era el único que tenía las llaves para abrir el local en donde apareció una maleta con el cuerpo de la víctima en su interior. Los agentes policiales tienen el respaldo de las declaraciones brindadas por Celestino Martínez, socio de César Román. Le consultaron si alguien más tenía copia de esas llaves y dijo que no.



3. Testimonio: Un taxista identificó con seguridad absoluta al "rey del cachopo" como el usuario que pidió un Radiotaxi y él llegó a recoger. Como testigo que recogió y que iba cargado con una pesada maleta. La descripción que hizo de esta coincidió también con la que contenía el cuerpo de la víctima.



Las investigaciones más recientes pretenden reforzar estas pruebas y agregar nuevas.