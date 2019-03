Dos personas heridas deja accidente de tránsito en el anillo periférico de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos personas resultaron heridas la mañana del viernes después de que sus vehículos colisionaran en el anillo periférico de la capital de Honduras. El accidente ocurrió a la altura del sector Arenera.



Hasta el momento los ciudadanos no han sido identificados.



Las víctimas fueron asistidas por paramédicos del Sistema de Emergencia 911 y posteriormente fueron trasladados al Hospital Escuela (HE).



De acuerdo con las autoridades que acudieron al lugar de los hechos, los hondureños resultaron con heridas internas, no obstante, aseguraron que están fuera de peligro.

Debido al accidente, en la zona que es bastante transitada por los capitalinos hubo congestionamiento vial hasta eso de las 9:00 de la mañana.

