Guillermo del Toro presenta tráiler de su nueva película de terror

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El amor de Guillermo del Toro por contar y plasmar historias de terror será reflejada este 2019 en la película Scary stories to tell in the dark (Historias de miedo para contar en la oscuridad).



La cinta es basada en la antología de la homónima de terror de 18981 escrita por Alvin Schwartz.



En el tráiler del filme ambientado en 1968 en Estados Unidos, en el que se contarán pesadillas de la infancia, se observan criaturas sobrenaturales.



De acuerdo con The Hollywood Reporter, del Toro mostró el tráiler en un almuerzo en Hollywood y explicó que quería mantener la clasificación "PG-13" porque anhelaba provocar miedo, pero también reflejar el legado de la serie de libros.



Muchos seguidores del director mexicano han mencionado que el tráiler de la cinta con la que del Toro pretende sorprender es "maravilloso"



Scary stories to tell in the dark se estrenará en cines el 9 de agosto de 2019.



Aquí el tráiler oficilal de la película: