Esposa de David Romero: Su vida está en peligro si lo mandan a Támara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La periodista Lidieth Díaz cuestionó la captura de su esposo, el también comunicador David Romero Ellner, efectuada este jueves en un fuerte operativo policial dentro de las instalaciones de Radio Globo, y advirtió que su vida está en peligro si es enviado a la cárcel de Támara.

Díaz reaccionó principalmente a través de un medio de comunicación a las declaraciones que brindó el secretario de la presidencia, Ebal Díaz, quien aseguró que Romero intensificó sus ataques al gobierno para librarse de una sentencia dictada por un delito de ámbito privado.



"Ebal Díaz no tiene ninguna autoridad moral, él debería estar con requerimiento fiscal, porque es un protegido del sistema, en estos momentos tiene el sistema a su favor", dijo con mucha molestia la periodista hondureña.



Lidieth Díaz acudió a la radio, donde se refugiaba el presentador, para recoger una documentación que posteriormente sería presentada a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).



Tras revisar los documentos se despidió con un beso de su esposo tan solo minutos antes de que llegaran los uniformados a capturarlo.

La comunicadora agregó: "Aquí se trata de la libertad de expresión. Nada tiene que ver lo pasado y lo presente, aquí se trata de que David denunció a la corrupción y nosotros hoy entregamos documentación en la Maccih, no solamente de la familia presidencial".



"Un periodista ya no puede denunciar la corrupción, las autoridades solo se están enfocando en la violación, porque solo eso le saben sacar a David, si él cometió ese delito, ya lo pagó", cuestionó la profesional de la comunicación.



Al preguntarle desde el medio de comunicación vía telefónica sobre cuál es el estado de David Romero Ellner, Díaz respondió que lo único que sabe es que "está desaparecido; ahorita vengo a (la cárcel de) Támara, ojalá me dejen ingresar para ver si en efecto lo traen acá".



Cerró diciendo que David Romero Ellner no puede estar en la Penitenciaria Nacional de Támara, al norte de la capital, pues cree que corre peligro su vida. En horas de la tarde se informó que el comunicador fue trasladado al Segundo Batallón de Infantería Táctico Aerotransportado de Támara.