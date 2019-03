Calculadora Deportiva: Yanuario Paz, de estudiante de derecho a periodista deportivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno de los programas deportivos de mayor rating en la televisión de Honduras es el lugar donde tocamos las puertas para entrevistar a uno de los personajes que más siente la pasión del deporte en sus venas. Hablamos del periodista deportivo Yanuario Paz.



Como todo joven que aspira a tener una carrera universitaria, Yanuario matriculó al principio clases en la carrera de Derecho, sin pensar que el rumbo de su anhelo tomaría otra ruta.



El amor por el deporte lo llevó a detenerse mientras aprobaba sus materias. "Yo diría que el deporte te lleva a eso, una manera de estar en un medio es porque te gusta algo". Así empezó a dejar las leyes y las ciencias jurídicas por la pasión del fútbol.





Yanuario Paz tiene más de 22 años de experiencia en los medios de comunicación en Honduras. Foto: Anibal Vázquez / El Heraldo













Con el horizonte más claro de lo que realmente quería en su vida, Yanuario Paz experimentó por primera vez en la radio, donde asegura ser un afortunado, ya que trabajó con alguien que siempre admiró antes de consolidarse en los medios de comunicación. "El referente siempre fue Salvador Nasralla y Diógenes Cruz, y fui un afortunado por trabajar con los dos".

En los primeras días de reportero y con la grabadora en mano como su fiel amiga, el joven periodista comenzó construir su carrera en una época que fue muy dura, pues el Internet ni siquiera se asomaba como herramienta de trabajo.



Con todo esto, Yanuario empezó a sobresalir y su voz cautivó a Kilvert Bertrand en el programa Vistazo Deportivo (1999), donde posteriormente fue contratado, integrándose al staff de Televicentro, lugar donde ahora trabaja en el programa Fútbol a Fondo y Cinco Deportivo.





Yanuario Paz nos contó, entre otras cosas, qué es lo que más disfruta en sus ratos libres, lejos de las cámaras.Foto: Anibal Vázquez / El Heraldo







En los 22 años que se ha venido desempeñando en el periodismo deportivo se considera un hombre balanceado. "No podés crear una polémica donde no hay, me gusta ser respetuoso, creo que esta profesión si no tenés la libertad de poder decir lo que pensás y sentís, estás acabado".



Padre de tres hijos, dos de ellos gemelos y una hermosa niña, la vida de Yanuario Paz transcurre deseando algún día verlos realizados y de ser posible en el extranjero por la situación social del país.

En sus ratos libres, revela el entrevistado, pasa jugando tenis o en compañía de sus amigos y su actual pareja, con quien también comparte sueños y anhelos.

