Hora y sedes de la jornada 13 de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La fecha FIFA, que recién terminó, obligó a parar el torneo de Clausura en Honduras. Sin embargo, este fin de semana se reactiva con emocionantes partidos.



El primer duelo comenzará este sábado 30 de marzo. Marathón recibirá al Juticalpa en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Los Canecheros buscarán salir de la zona del descenso ante los líderes del torneo.



El resto de la jornada se jugará en su totalidad el día domingo. Real España viajará a la ciudad de Danlí para enfrentar al Real de Minas que se aferra a seguir en la primera división.



Aquí la jornada completa



Sábado

Marathón vs Juticalpa | Yankel Rosenthal 3:00 PM



Domingo

Real de Minas vs Real España | Municipal de Danlí 3:00 PM

Vida vs Honduras Progreso | Municipal de La Ceiba 3:30

Motagua vs Lobos | Estadio Nacional 4:00 PM

Platense vs Olimpia | 4:00 PM