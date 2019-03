El Barcelona vuelve a mirar a la Liga en el derbi contra el Espanyol

MADRID, ESPAÑA.- Tras el parón de selecciones, el Barcelona busca el sábado tres puntos en el derbi catalán contra el Espanyol de la 29º jornada liguera para seguir comandando con autoridad el campeonato español.



El equipo azulgrana, que acumula ocho victorias y dos empates en sus últimos diez encuentros ligueros, se mantiene en cabeza de la Liga con un cómodo colchón de diez puntos sobre el Atlético de Madrid (2º) y doce sobre el Real Madrid (3º).



La duda planea sobre si el Barça podrá contar con su capitán Leo Messi, que el viernes pasado abandonó la concentración con Argentina por "reagudización de dolor pubiano bilateral", tras jugar en el amistoso contra Venezuela que la Albiceleste perdió 3-1.



También es duda el delantero Luis Suárez, que sigue recuperándose del esguince en el tobillo derecho que sufrió en el último partido de Liga contra el Betis (4-1) el pasado día 17.



El Espanyol (13º), por su parte, busca tres puntos que le permitan seguir mirando hacia arriba dejando cada vez más atrás los puestos de descenso.



Un tropiezo del Barça ante el Espanyol podría ser aprovechado por el Atlético de Madrid, que el sábado visita al Alavés, que podría ponerse a siete puntos de los azulgranas en caso de victoria.



El parón de selecciones puede haberle venido bien al equipo colchonero para recentrarse tras una pésima racha en la que fue eliminado de la Liga de Campeones el 12 de marzo y cayó después 2-0 ante el Athletic de Bilbao el pasado día 16 en Liga.



No lo tendrá fácil ante el Alavés, unas de las revelaciones de la temporada, que lucha por meterse en puestos de Liga de Campeones y que acumula una racha de seis partidos de Liga sin perder.



El Real Madrid, por su parte, espera seguir sumando con el 'efecto Zidane' ante el colista Huesca el domingo.



El equipo blanco, que ganó 2-0 al Celta en el primer partido de Liga del técnico francés desde su vuelta al banquillo 'merengue', aspira a seguir recortando la distancia con el líder azulgrana.



"Lo que queremos es acabar la temporada ganando el máximo de los partidos que quedan. No te voy a hablar de ganar la Liga, no estoy en esta línea, lo que sí tenemos que hacer es creer hasta el final", decía Zidane antes de su partido contra el Celta.



Los blancos intentarán en cambio arrebatar el segundo puesto al Atlético, mientras siguen reconstruyendo el equipo mirando a la próxima temporada.