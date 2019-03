Honduras jugará con Trinidad y Tobago y Martinica en la Nations League 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sorteo de este miércoles en Las Vegas de la Nations League de la Concacaf estampó a Honduras como cabeza del grupo C de la Liga A. La H enfrentará a Trinidad y Tobago y, Martinica.



“Honduras, al ser cabeza de serie junto a USA, México y Costa Rica, comenzará a jugar en octubre. Septiembre se aprovechará para jugar amistosos en la fecha Fifa”, informó José Ernesto Mejía, secretario de Fenafuth.



Honduras conformará uno de los cuatro grupos de la Liga A. Estados Unidos, en el A, enfrentará a Canadá y Cuba. El Tri lidera un grupo B en donde se medirá a Panamá y Bermuda. Los ticos se las verán en el D con Haití y Curacao.



41 selecciones en total

LIGA C



GRUPO A

Barbados

Islas Caymán

San Martín

Islas Virgenes EEUU



GRUPO B

Bonaire

Bahamas

Islas Virgenes Británicas



GRUPO C

Guatemala

Puerto Rico

Anguila



GRUPO D

Guadalupe

Islas Turcas y Caicos

Saint Maarten



-----------------------------------



LIGA B



GRUPO A

Guayana Francesa

San Cristobal y Nieves

Belice

Granada



GRUPO B

El Salvador

República Dominicana

santa Lucía

Monserrat



GRUPO C

Jamaica

Guyana

Antigua y Barbuda

Aruba



GRUPO D

Nicaragua

Surinam

San Vicente

Dominica



---------------------



LIGA A



GRUPO A

Estados Unidos

Canadá

Cuba



GRUPO B

México

Panamá

Bermuda



GRUPO C

Honduras

Trinidad y Tobago

Martinica



GRUPO D

Costa Rica

Haití

Curacao