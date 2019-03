Atala reclama por la ausencia de los jugadores del Motagua y Coito responde: "Yo soy el entrenador"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La ausencia de los jugadores del Motagua en el amistoso entre Honduras y Ecuador provocó un cruce de palabras entre el entrenador de la Selección Nacional, Fabián Coito, y el presidente de las Águilas, Pedro Atala.

El directivo del Ciclón se mostró inconforme este miércoles porque los jugadores motagüenses convocados por el estratega uruguayo no tuvieron participación en el juego. En un tono irónico, Atala escribió en Facebook: "Al menos a pasear fueron los campeones".

El DT de la H arribó este miércoles, junto al plantel, a San Pedro Sula, y se refirió al disgusto de Atala.

"Esos futbolistas que el directivo quería ver, pero el que los tenía que ver era yo que soy el entrenador, ya los había visto en la semana", argumentó Coito.

Además, el entrenador explicó por qué solo ingresó Jorge Álvarez de cambio durante todo el partido. "Podría haber intentado y aprovechado el partido, pero también quiero que tenga una identidad el equipo, para que los futbolistas se vayan integrando a algo medianamente armado".

VEA ADEMÁS: El juego entre Honduras y Ecuador en imágenes



Siguió diciendo: "Si yo probaba por probar y hacía tres o cuatro cambios y el equipo no llegaba a consolidarse en tener continuidad en el juego, podíamos no lograr el objetivo, que era lograr un buen resultado".



Además el técnico uruguayo habló sobre la actitud de sus jugadores."Desde el punto de vista actitud, de llevar intensión de llevar un poco la idea que teníamos, sumamente conformes y contentos. Dejó cosas buenas el partido".



Si bien es cierto no fue un brillante encuentro, Coito rescató algunas conclusiones." Hay que esperar los partidos para ver los rendimientos, me parece como punto de partida es muy bueno".



DE INTERÉS: Elis falló una oportunidad clara de gol