Jacqueline Bracamontes no planea regresar a las telenovelas porque disfruta su faceta de mamá

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Jacqueline Bracamontes recientemente dio a conocer que está feliz con los proyectos de conducción en los que tiene participación como La Voz US, mismos que le permiten dedicarse a sus hijas.



Ante la notificación brindada a tvynovelas.com, la protagonista de "Sortilegio", "Las tontas no van al cielo" y "Heridas de amor" aclaró que, por el momento, no tiene pensado regresar a las telenovelas y mucho menos realizar escenas sensuales debido a la edad de sus hijas.



VEA: Así se veía Jacqueline Bracamontes en el Miss Universo 2001



Bracamontes es madre de Jakie, Carolina, Renata y las mellizas: Emilia y Paula.



"El bienamado" fue la última novela en la que la artista de 39 años tuvo participación en la que interpretó al personaje de Laura Urquidi de Serrano.