Rusia rechaza pedido de sacar personal militar de Venezuela

MOSCÚ, RUSIA. - Rusia rechazó el miércoles la exigencia de Estados Unidos de retirar a su personal militar en Venezuela, afirmando que esa presencia es totalmente legítima.



En un comunicado, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que la presencia del personal militar ruso en Venezuela es "en estricto cumplimiento" con la Constitución venezolana y con un acuerdo bilateral sobre cooperación militar. Aseguró que la misión no necesita aprobación de la Asamblea Nacional venezolana, que es controlada por la oposición.



Zakharova no detalló cuántos militares rusos viajaron a Venezuela, pero versiones de prensa indican que unos 100 militares llegaron el fin de semana al país sudamericano en dos aviones rusos, junto con unas 35 toneladas de carga.



El miércoles, Zakharova despotricó contra el pedido de estadounidense de retirar a su personal militar, afirmando que el presidente estadounidense Donald Trump primero debería cumplir su propia promesa de retirar todas sus fuerzas de Siria.



"Algunos comparan a Estados Unidos con un elefante en una tienda de porcelana, pero en realidad esos animales se mueven con delicadeza y usan la razón, mientras que Estados Unidos actúa más como un vaquero en el Museo de Louvre", dijo Zakharova.



Estados Unidos y decenas de otros países reconocen como presidente legítimo de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, argumentando que la reelección de Nicolás Maduro fue fraudulenta.

Rusia y China, que han invertido grandes sumas de dinero en la industria petrolera venezolana, respaldan a Maduro.



La disputa sobre Venezuela ha empeorado las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, ya agravadas por el conflicto en Ucrania, la guerra civil en Siria y la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.



En la televisión rusa, Konstantin Kosachev, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta del Parlamento ruso, también defendió la cooperación militar con Venezuela como "totalmente legítima".



Rechazó el pedido estadounidense de cesar el apoyo a Maduro como "totalmente inaceptable" y llamó a Estados Unidos a "dar el ejemplo" reduciendo su propia presencia militar en todo el mundo.



"La lista de países fuera del Hemisferio Occidental donde Estados Unidos no debería a estar sería muy larga", escribió Kosachev en Facebook. "Y la retirada del 'policía global' definitivamente impulsaría la democracia y la independencia en esas regiones mucho más que esa constante presencia militar".

