Pastor German Ponce tras entierro de su esposa Ninoska: "Los ángeles clamaron para que cante en el cielo y no acá"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Convencido de que su esposa ahora está en un lugar mejor, el apóstol German Ponce se refirió por última vez a la muerte de su esposa Ninoska y animó a su congregación a alabar a Dios con alegría porque seguramente así le hubiera gustado al amor de su vida.

Durante el culto de la iglesia Ebenezer, realizado el pasado martes en San Pedro Sula, el líder religioso dijo unas lindas palabras en honor a la pastora Ninoska.

"Sé que todos me ven como qué voy a hacer. Quiero decirles que seguramente Ninoska esperaba que así fuera el culto... alegre, para adelante y con victoria. Ella está mejor que nosotros, creo que los ángeles clamaron para que ella cante allá y no acá. Nosotros no estamos como los que no tienen esperanza, ella está mejor, se ha adelantado y en el día de la resurrección allá estaremos todos de nuevo", explicó con el semblante sereno.

Su congregación ha sido de vital ayuda para afrontar con fortaleza y serenidad la dura partida de la guatemalteca que estuvo luchando durante varios años contra el cáncer.

El sepelio se realizó en Jardines del Recuerdo y su velorio en Funerales del Recuerdo.



La pastora Ninoska murió el sábado 23 de marzo, misma fecha que su hija mayor Ninoshcka Ponce cumplía 30 años.

