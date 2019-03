Shakira y Carlos Vives defienden “La bicicleta” ante un juez

MADRID, ESPAÑA. - Los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives respondieron el miércoles en un juzgado de Madrid a una demanda de plagio contra ellos y los editores de la canción “La bicicleta”, ganadora del Latin Grammy de 2016.



El demandante es Liván Rafael Castellanos, un artista cubano afincado en España que alega que el popular tema incluye un estribillo basado en una melodía y frases originales de su canción “Yo te quiero tanto” de 1997.



Shakira y Vives llegaron juntos y sonrientes al juzgado de lo mercantil en la céntrica Gran Vía de la capital española. Ella, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, rechazó hacer declaraciones.



Vives, por su parte, se mostró confiado en que la justicia les daría la razón y cantó ante los reporteros un fragmento de la canción en disputa.



“Gracias a la Justicia, que nos da la oportunidad después de dos años de ignominias y mentiras”, dijo Vives, que se declaró inocente. “España me bautizó como el rey del ballenato, y eso es lo que hacemos”.



En “La bicicleta”, los colombianos cantan “Que te sueño y que te quiero tanto”, mientras que en su tema, el demandante, conocido artísticamente como Livam, dice “Te quiero, yo te quiero tanto”.



La demanda se presentó hace dos años, poco después de que “La bicicleta” ganó los Latin Grammy a grabación y canción de 2016, y provocó la suspensión de la recaudación de los derechos de autor a nivel mundial por parte de la SGAE, la entidad gestora de los derechos de autor en España, hasta que se dirima la disputa legal.



Castellanos señaló a The Associated Press que confiaba en los informes encargados a peritos musicólogos que, según el cantante, certifican el plagio.



“Vamos a ver si por fin se puede llegar al fondo de este asunto y se hace justicia,” dijo Castellanos en conversación telefónica.



Sony Music, la disquera que editó el tema y que tiene algunas de sus filiales entre los 13 demandados, no realizó comentarios antes de la vista del miércoles.